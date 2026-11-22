(JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

El 20 de julio del 2026, en una sala de juntas del Edificio Cooperativo, en San Pedro de Montes de Oca, el líder cooperativista Freddy González Rojas atiende una entrevista con La Nación.

Tiene poco más de un mes como secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), divisa gobernante. Nunca antes ha ocupado un cargo similar, pero se envalentona y asegura que su primera gira será en agosto a San Carlos, donde darán el “grito de guerra” hacia las elecciones municipales de 2028. Él no lo sabe, pero se le avecinaba una verdadera lucha interna dentro del partido.

Esa lucha llegó pronto, el 8 de agosto, en San Juan de Ciudad Quesada. Durante una reunión que congregó a más de 220 simpatizantes del PPSO en San Carlos, Freddy González se sentó en la cabecera de la mesa principal y, junto a él, Juan Diego González, alcalde sancarleño electo por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Juan Diego (al igual que Freddy) es verdiblanco de cepa; incluso fue parte de la Juventud Liberacionista, pero en noviembre del 2025, en la víspera de las elecciones presidenciales, abandonó al PLN, se sumó al PPSO y apoyó a Laura Fernández.

La presencia del alcalde en la mesa principal fue motivo de discordia. Hay un bloque duro chavista que lo considera un forastero.

Freddy González hablaba a gritos para sobreponerse a los sonoros abucheos e invitaba a que se fueran del salón los que no quisieran escucharlo.

Un video muestra cómo decenas de simpatizantes “rodriguistas” vestidos de blanco protestan contra lo que consideran una imposición del secretario general. Entre los molestos está Marco Corrales Arias, pensionado de 73 años que preside un movimiento llamado Estructura Rodriguista Sancarleña (ERS), agrupación que congrega a simpatizantes del expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves Robles.

El secretario general del PPSO, Freddy González, levantó la voz ante los abucheos del público durante una reunión del PPSO en San Carlos. (Captura de pantalla/Video cortesía de Lázaro Díaz)

Entre gritos contra el secretario González, el diputado José Miguel Villalobos toma el micrófono, llama a la calma y advierte que es temerario dirigirle la palabra a los sancarleños para decirles que “los que mandan están al frente y los de abajo obedecen”. “Hay que manejar las cosas diferente”, afirma, dirigiéndose a González. Sus palabras son recibidas con estruendo y aplausos.

Villalobos advirtió que en San Carlos “hay que tener mucho cuidado, porque las bases sancarleñas son ganadoras, pero son rudas y no aguantan presiones y mucho menos gritos”. El diputado también se dirigió directamente a González: “Un llamado de atención. Yo te conozco, sos mi amigo de hace años, pero a veces elevarle la voz a un sancarleño no es la mejor salida”.

La Estructura Rodriguista dirigida por Corrales es fuerte, numerosa y cuenta con simpatizantes organizados en los 13 distritos del cantón, pero no forma parte de la estructura formal del PPSO. No es coincidencia que todos estén vestidos de blanco.

“Les pedimos a todos los de la ERS que fueran con camiseta blanca, y si usted ve fotos, la mayoría estamos de blanco. ¿Quiénes no? Gente de Orotina, gente de Grecia, gente de Pérez Zeledón", aseguró Corrales a RD en una entrevista realizada en su finca, en la calurosa comunidad de Santa Clara de San Carlos.

El diputado José Miguel Villalobos tomó la palabra para apaciguar los ánimos durante la reunión. (Captura de pantalla/Video cortesía de Lázaro Díaz)

¿Qué hacía gente de Orotina, Grecia o Pérez Zeledón en San Juan de Ciudad Quesada? “¡Que buena pregunta me está haciendo usted! No sé. Nosotros no sabemos. ¡Si es San Carlos es San Carlos! Uno solo piensa… Traían a la que ellos pretenden que sea la futura alcaldesa de Pérez Zeledón, el Comité Ejecutivo Nacional ya quiere montarla, tienen nombre y apellidos. En San Carlos también tienen nombres y apellidos", protesta don Marco Corrales.

Esa es la principal queja del movimiento rodriguista: exigen al PPSO que no impongan al alcalde González como candidato para las elecciones municipales de febrero del 2028 y piden que, al contrario, las bases sancarleñas elijan mediante un procedimiento democrático que comience en los distritos.

La historia va más allá de la anécdota local. Aquí reconstruimos ese conflicto (La Nación intentó hablar con Villalobos, pero el diputado dijo que buscaría espacio en la agenda y no fue posible conversar con él; Freddy González, por su parte, no contestó múltiples llamadas. También se intentó sin éxito contactar al alcalde Juan Diego González).

Así fue la reunión en San Carlos que terminó en un tenso intercambio entre el movimiento afín a Rodrigo Chaves y dirigencia de Pueblo Soberano

“Ojalá tuviéramos 84 alcaldes como él”

Don Marco Corrales se sienta en una cómoda silla, detrás de un escritorio repleto de papeles que, según explica, fundamentan la ideología de la ERS. El líder regional asegura que desde ese mismo escritorio se lideró la campaña del PPSO para San Carlos y en esa silla se ha sentado muchas veces a tomar café con el político que más los identifica (después de Chaves, desde luego): el diputado José Miguel Villalobos.

Corrales marca grandes diferencias entre Villalobos y Freddy González.

Marco Corrales Arias, presidente de la Estructura Rodriguista Sancarleña, en entrevista con Revista Dominical y San Carlos Digital. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

Asegura que Villalobos sí los escucha, los ha visitado muchas veces, los conoce. “Hablamos como hablo con ustedes, con amistad”, sostiene.

Añade que José Miguel sí reconoce cuando se equivoca, “está con la gente de la base” y “el día en San Juan le dijo la verdad al secretario González, que estaba equivocado”.

Su opinión sobre don Freddy es muy diferente. Asegura que el secretario es quien ha intentado imponer nombres, les ha limitado la palabra y ha dado preferencia a Juan Diego González, por ejemplo, el 8 de agosto, cuando lo sentó en la mesa principal.

“¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué no estaba en la llanura igual que todos nosotros? Don Freddy traía la agenda de la reunión, una agenda personal, debajo del brazo, y no se la quiso dar a nadie“, reclama.

El secretario general del PPSO, Freddy González, levantó la voz ante los abucheos del público durante una reunión del PPSO en San Carlos. Tras él, a la derecha, el alcalde González. (Captura de pantalla/Video cortesía de Lázaro Díaz)

Apenas cuatro días después del altercado en San Juan, el 12 de agosto, Freddy González visitó el espacio Tertulia de Noche, del medio norteño Canal 14, y en palabras de la presidenta Laura Fernández, el secretario general “se fue de la lengua”.

En esa entrevista reconoció que el PPSO había capturado los datos personales de los simpatizantes del Frente Amplio (FA) y dijo saber quiénes eran esas personas, dónde estaban, cuáles eran sus gustos y hasta qué hacen. Días después la presidenta Fernández afirmó que a González se le había “ido la lengua” y afirmó que sería “muy grave” que el partido oficialista tuviera esa información.

En esa misma entrevista González confesó su amistad con el alcalde exliberacionista: “Es muy fregado hablar de un amigo, porque la gente puede pensar que uno lo está propiciando, y la labor mía no es propiciar la reelección de nadie, pero sí hemos visto la labor del alcalde, Juan Diego es un ser humano extraordinario, ojalá tuviéramos 84 alcaldes como él, así de claro”.

Los calificativos de González contrastan con los de Rodrigo Chaves, que recurrentemente apodaba a Juan Diego González como el “alcalde chicharronero” o “alcalde chicharrón”, hasta que dejó de decirle así porque “ya no se lo merece”.

Hace exactamente un año el alcalde Juan Diego González le dio su adhesión a Laura Fernández y el PPSO. Junto a ellos, Francisco Gamboa, amigo de larga data de González, y la entonces diputada Pilar Cisneros. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

“Freddy González no sabía dónde se metía”

Don Marco Corrales reitera que su problema no es con el alcalde o su candidatura, al contrario, sostiene que si González es electo candidato, la ERS trabajará con él, pero quieren que el proceso sea democrático.

“Debe ser por votación. Si Venecia propone una candidata, Florencia propone a un candidato, y Ciudad Quesada propone a Juan Diego, y Juan Diego gana la elección cantonal en buena lid, vamos con él. ¡Pero que se enfrente a los demás! Que no me digan ‘este es’, como se pretende", alega Corrales.

Marco Corrales Arias, presidente de la Estructura Rodriguista Sancarleña, sostiene lo que llama el "Folleto ejecutivo" que compila objetivos y propuestas del movimiento. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

El dirigente comunal dice que ha llegado a pasar 45 minutos peleándose con Freddy González al teléfono. Sostiene que el secretario lo ha cuestionado por no formar parte de las estructuras formales del partido, pese a que donó ¢1,5 millones en banderas para la campaña de 2026 (la donación no aparece en los registros del Tribunal Supremo de Elecciones).

“Él (Freddy González) no sabe cómo se maneja, cómo hemos trabajado los dirigentes leales. Se metió a un puesto, pero no sabía dónde se metía. Él pensó que iba a manejarlo desde San José, desde una oficina, y decir ‘San Carlos, hagan esto’ (...). Todavía estoy esperando que don Freddy nos llame a una reunión”, criticó el líder chavista.

Freddy González fue nombrado secretario general del PPSO el 14 de junio del 2026. (Albert MarínOrteO/Asamblea nacional del PPSO.)

Choque de liderazgos

El 20 de julio, cuando habló con La Nación en el Edificio Cooperativo, Freddy González dijo que eligió a San Carlos para el “grito de guerra” porque en el cantón norteño obtuvieron “resultados fabulosos” en las pasadas elecciones.

San Carlos ha sido históricamente proactivo, con fuerzas comunales que se activan rápidamente para manifestarse. El territorio es adepto a las políticas de tinte conservador y, en concreto, a las propuestas del movimiento chavista. El 1.° de febrero, el 61% de los sancarleños eligieron a Laura Fernández como presidenta de Costa Rica.

El municipio norteño también ha sido epicentro de fuertes movimientos sociales, con bloqueos de puentes y carreteras en la huelga contra la reforma fiscal del 2018 (la más larga de la historia del país), cierre de escuelas en protesta contra las clases de educación sexual, manifestaciones antivacunas durante la pandemia por la covid-19 y el auge del Movimiento Rescate Nacional en 2020.

Este es el escenario de un choque de liderazgos.

José Miguel Villalobos ha conseguido extender largas raíces por el territorio sancarleño. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Está claro que José Miguel Villalobos y Freddy González tienen muchas diferencias actualmente. Lo admitió el diputado en una entrevista con La Nación el 4 de octubre.

“Muchas diferencias. No congeniamos en la mayor parte de las posiciones, lo que no significa ser enemigo”, explicó.

Cuando La Nación le preguntó a Freddy González cómo trabajaría territorialmente junto a Villalobos (que goza de la estima del chavismo sancarleño), el secretario argumentó que todos son invitados a colaborar, pero la coordinación de la campaña municipal “no le corresponde a los diputados, le corresponde al partido, y la nueva asamblea cantonal es la que va a decidir quiénes serán los alcaldes”.

José Miguel Villalobos llama a la calma tras tenso intercambio entre Freddy González y movimiento afín a Rodrigo Chaves de San Carlos

González ha estado históricamente ligado al sector cooperativo, que Villalobos adversa, incluso con un proyecto de ley.

El secretario del PPSO es presidente honorario del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y fue presidente del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). González solo dejó de ocupar cargos en el cooperativismo en febrero del 2025, debido a que la Contraloría (CGR) le prohibió ocupar cargos públicos. Fue entonces cuando se sumó al chavismo y fue designado “presidente honorario” de Conacoop.

Freddy González junto a la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega (der.) y la diputada Isabel Camareno, también cercana al sector cooperativo. (Albert Marín /Asamblea Nacional PPSO.)

Mientras tanto, apenas este 27 de octubre el diputado José Miguel Villalobos anunció una guerra abierta contra Conacoop y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop). El 18 de noviembre presentó un proyecto de ley que elimina la obligación de las cooperativas de financiar a estos entes.

“Esto es una vergüenza, pero esto no es el cooperativismo. Cenecoop y Conacoop no son el cooperativismo, lo ensucian, lo manchan, lo denigran. Ya me cansé, voy a insistir con un proyecto de ley para quitar la obligación de financiar al Conacoop y al Cenecoop”, anunció Villalobos, y advirtió que si nadie les compra sus servicios, que cierren.

Tras ser consultado por La Nación, Freddy González dijo que le enviaba un abrazo de su parte a Villalobos.

Este jueves 19 de noviembre, un día después de que Villalobos presentó la propuesta, Conacoop organizó una gran conferencia de prensa, a la que llegó González y se sentó en primera fila. En ella, el presidente de Conacoop, Alberto Mendoza, leyó un manifiesto que rechazaba las palabras de Villalobos y descartaba los calificativos de “pegados a la ubre” o “vividores” del Estado, atribuidos por el diputado.

De hecho, Conacoop agradeció a la presidenta Laura Fernández por convocar a corriente legislativa un proyecto de ley completamente opuesto al de Villalobos, que más bien fortalece las atribuciones del cooperativismo. González celebró que, a diferencia de la iniciativa de Villalobos, esta propuesta cuenta con firmas del PPSO y el PLN.

Cuando La Nación le pidió a González referirse, él aclaró que no se trata de un enfrentamiento y normalizó la diferencia de criterios dentro del PPSO. “Para que haya un pleito tiene que haber dos”, añadió.

José Miguel Villalobos es una de las personas que mejor valoración tiene para los chavistas sancarleños. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

San Carlos parece ser otro escenario para este duelo.

Villalobos, sin embargo, descarta que su cruzada sea personal. “Puede ser Yavé el secretario ejecutivo, que eso no quita que la figura jurídica que les permite el financiamiento forzoso sea perverso o inadecuado. No ha nacido el que pueda amedrentarme con este tema y no creo que don Freddy se vaya a meter”, dijo a este medio.

Villalobos anunció este proyecto de ley el mismo día en que propuso la reelección presidencial consecutiva en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa.

¿Cisma a fuego lento?

En política nada está escrito en piedra, pero pareciera haber condiciones para un potencial quiebre en las bases chavistas sancarleñas, y la elección o no de Juan Diego González como candidato a alcalde (y cómo ocurra) dividirá a dos grupos, si por la víspera se saca el día.

Aunque don Marco Corrales afirma que la ERS apoyará a González si es electo democráticamente, también reconoce que dentro del movimiento rodriguista hay un bloque que “no tolera” al alcalde, ya que no le perdonan su pasado reciente en el Partido Liberación Nacional. Lo siguen considerando “perico”.

“Incluso en la junta directiva hay gente que no lo perdona; de siete que somos, hay dos que no lo perdonan y me reclaman por hablar con Juan Diego”, confesó Corrales.

Ese es el caso de don Lázaro Díaz, vecino de Pocosol que apoya al chavismo desde las elecciones de 2022. Él forma parte de la ERS, y adversa la postulación del alcalde González y le molestó que se sentara en la mesa principal el 8 de agosto. De hecho, fue él quien grabó el video de Freddy González gritando.

“Don Freddy dio el aval a que el alcalde se postule, dijo que era la persona indicada, y nosotros no queremos eso, queremos un cambio. El alcalde nos ha dado la espalda, nos ha ido malísimo con él y ahora lo quieren imponer. Gracias a Dios salió don José Miguel a decirle a don Freddy que acá en San Carlos hay hormonas y nadie nos grita”, declaró Díaz a La Nación.

Lázaro Díaz afirmó que las bases chavistas de Pocosol no apoyarían la eventual candidatura del alcalde Juan Diego González por el PPSO. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Don Lázaro advierte que si Juan Diego González es nombrado candidato a alcalde no podrán apoyar esa campaña política. Añadió que el bloque impulsa una candidatura diferente, una mujer con la que aún están en conversaciones, pero exigen que el puesto se someta a una elección transparente.

“Para nosotros va a ser muy difícil apoyarlo, se nos va a complicar mucho, jamás, no podemos apoyar esa candidatura. Si a usted le roban una vez, la segunda vez ya es culpa suya. Él no nos robó, pero nos faltó al respeto; más bien, en una reunión me dijo que yo no tenía derecho de hablar”, reclamó Díaz.

El alcalde González es cercano a Laura Fernández y al vicepresidente Francisco Gamboa. Con Gamboa coincidió en las Juventudes Liberacionistas, mientras Fernández lo ha calificado como “compañero de luchas” y le colocó un pin de jaguar cuando le dio la adhesión en noviembre del 2025.

Juan Diego González es viejo conocido del vicerpresidente Francisco Gamboa, ya que coincidieron en las Juventudes Liberacionistas. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

La Nación le consultó a Corrales si la ERS teme que la cercanía de González con la cúpula del PPSO (Fernández, Gamboa y Freddy González) desemboque en que sea impuesto como candidato.

“Sí, sí, eso lo tenemos claro, pero vamos con José Miguel, él tiene claro eso, ellos están intentando meterlo”, respondió.

El 9 de agosto Villalobos advirtió a la diáspora de alcaldes recién unidos al PPSO que no tienen asegurada una candidatura en 2028, ya que serán las bases las que decidirán.

“No es automático, no podemos decir que alguien renunció al partido ‘A’ para venirse a Pueblo Soberano, entonces automáticamente debe ser el candidato a alcalde, no”, aseveró.

Los discursos chocan y las confianzas se vuelcan para uno u para el otro lado. ¿Puede el PPSO darse el lujo de elegir a González y prescindir del músculo territorial que tiene la Estructura Rodriguista Sancarleña? Esa es una cuestión crucial.

“Arriba (la cúpula del partido) nos tiene las puertas cerradas. Tenemos cuatro meses de enviar correos y no nos contestan. Doña Mayuli Ortega (presidenta del PPSO) dijo que nos atenderían y no nos han respondido. Tampoco hemos podido hablar con don Rodrigo Chaves, muy difícil. Don José Miguel es el que nos acuerpa, el que nos pone cuidado”, explicó Lázaro Díaz, de la ERS.

La entonces candidata presidencial Laura Fernández le colocó el pin jaguar en la camisa al alcalde de San Carlos, Juan Diego González. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

Además, el botín político es cada vez más apetitoso. Todo apunta a que, para 2028, San Carlos pasará de tener 9 regidores propietarios y 9 suplentes, a 11 propietarios y 11 suplentes. Son 4 puestos más qué repartir, todos con sus respectivas dietas.

Pero eso no es lo único que San Carlos tiene para ofrecer. Se trata del cantón más grande del país, uno de los más poblados y adinerados, fronterizo, otrora bastión liberacionista, con yacimientos de oro (motivo que llevó al alcalde a abandonar la campaña de Álvaro Ramos por el PLN en 2025) y con una industria ganadera pujante.

De hecho, recientemente San Carlos Digital dio a conocer que el gobierno de Laura Fernández retiró a la Cámara de Ganaderos la declaratoria de utilidad pública que mantenía desde 2004, y que le permitía acceder a determinados beneficios establecidos para asociaciones de utilidad pública.

Fotografías de San Carlos Digital para uso exclusivo de Revista Dominical hasta su publicación en el mes de noviembre del 2026. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

El gobierno argumentó que la Cámara dejó de cumplir los fines y objetivos de interés general (sin especificar cuáles). ¿Pudo influir la oposición de la Cámara al Acuerdo Transpacífico que impulsó recientemente el gobierno de Fernández? Todo está en juego.

La cuerda se tensa, mientras de un extremo tira José Miguel Villalobos y del otro Freddy González.

Fotografías de San Carlos Digital para uso exclusivo de Revista Dominical hasta su publicación en el mes de noviembre del 2026. (JOSE ARGUEDAS/Cortesía de San Carlos Digital)

Colaboró con este artículo el periodista Jose Arguedas de San Carlos Digital.