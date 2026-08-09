Política

José Miguel Villalobos advierte que alcaldes que se pasaron al PPSO no tienen asegurada una candidatura en 2028; las bases afines a Rodrigo Chaves decidirán

Diputado afirmó que no serán las dirigencias del PPSO, sino las bases cantonales afines a Rodrigo Chaves, las que decidirán si los alcaldes que se acercaron al partido podrán aspirar a la reelección.

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Por Cristian Mora y Lucía Astorga
José Miguel Villalobos plenario Asamblea Legislativa
José Miguel Villalobos, diputado oficialista por Alajuela, afirmó que los alcaldes que renunciaron a otros partidos para acercarse a Pueblo Soberano no tienen asegurada una candidatura para las elecciones municipales de 2028. (Cortesía/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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