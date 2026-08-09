José Miguel Villalobos advierte que alcaldes que se pasaron al PPSO no tienen asegurada una candidatura en 2028; las bases afines a Rodrigo Chaves decidirán

José Miguel Villalobos, diputado oficialista por Alajuela, afirmó que los alcaldes que renunciaron a otros partidos para acercarse a Pueblo Soberano no tienen asegurada una candidatura para las elecciones municipales de 2028.

El diputado oficialista por Alajuela, José Miguel Villalobos, advirtió que los alcaldes que renunciaron a los partidos políticos con los que fueron electos y posteriormente se acercaron al Partido Pueblo Soberano (PPSO) no tendrán garantizada una candidatura para buscar la reelección en la contienda municipal de 2028.

Villalobos aseguró que serán las bases afines al movimiento político impulsado por el expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves las que deberán decidir si esos alcaldes encabezan las papeletas del PPSO.

Las declaraciones de Villalobos se producen luego de que dirigentes de San Carlos afines a Chaves reclamaron al PPSO que no imponga desde la dirigencia nacional al actual alcalde, Juan Diego González, como candidato para las elecciones municipales de 2028 y que permita a las bases sancarleñas participar en la definición de las candidaturas.

¿Existe garantía de que las bases cantonales elegirán las candidaturas?

Ante una consulta de La Nación sobre si existe garantía de que las bases cantonales podrán participar en la definición de las candidaturas y que estas no serán producto de acuerdos entre la dirigencia de Pueblo Soberano y los alcaldes que renunciaron a sus partidos, Villalobos respondió:

“No es automático, no podemos decir que alguien renunció al partido A para venirse a Pueblo Soberano, entonces automáticamente debe ser el candidato a alcalde, no”.

Villalobos sostuvo que en la agrupación se adoptarán las medidas estatutarias y reglamentarias necesarias para garantizar la participación de las bases afines a Chaves en el proceso de escogencia.

No obstante, el legislador fue claro en que tampoco se excluirá automáticamente a quienes provengan de otras agrupaciones políticas.

“Muchos alcaldes que renunciaron a sus partidos lo hicieron hace mucho tiempo, otros más recientemente, pero serán las bases cantonales afines a Rodrigo Chaves, y no tanto las dirigencias, las que van a decidir si quienes renunciaron a sus partidos para sumarse a Pueblo Soberano serán los candidatos a reelegirse o no”, afirmó Villalobos.

Villalobos aseguró, además, que su posición es impedir que cualquier aspirante sea presentado como el candidato escogido antes de que siquiera comience formalmente el proceso de inscripción de candidaturas.

“Yo hice un llamado a que no se imponga, no porque se esté imponiendo, sino para evitar que nadie se sienta el iluminado, el delfín ni el candidato ya sin haber iniciado ni siquiera el proceso de inscripción de candidaturas”, expresó.

De acuerdo con una revisión publicada por La Nación el 31 de marzo de 2026, 19 alcaldes electos por otras agrupaciones habían abandonado sus partidos para respaldar al oficialismo. De ellos, 16 tendrían margen legal para buscar la reelección en 2028, mientras que 3 ya alcanzaron el límite de reelección consecutiva establecido por la Ley 10.183 y no podrán aspirar nuevamente de forma inmediata:

Jorge Antonio Acuña Prado, alcalde de Barva, Heredia.

Erick Jiménez Valverde, alcalde de Oreamuno, Cartago.

La legislación permite a las autoridades municipales reelegirse consecutivamente una sola vez y una vez alcanzado ese límite, deben esperar ocho años para volver a postularse a un cargo municipal.

Reclamo surgió en San Carlos

Este sábado se llevó a cabo una reunión en el salón La Montañita, en San Juan de Ciudad Quesada, a la que asistieron más de 220 personas, entre integrantes de la estructura sancarleña afín a Chaves, miembros del Comité Ejecutivo Superior del PPSO y seis de los siete diputados oficialistas por Alajuela.

En ese encuentro estuvo presente el actual alcalde de San Carlos, Juan Diego González, quien fue electo por el Partido Liberación Nacional (PLN), posteriormente renunció a esa agrupación y se acercó al oficialismo.

Así fue la reunión en San Carlos que terminó en un tenso intercambio entre el movimiento afín a Rodrigo Chaves y dirigencia de Pueblo Soberano

Su ubicación en la mesa principal, junto a diputados y miembros de la dirigencia del PPSO, provocó que integrantes de la agrupación sancarleña interpretaran su presencia como una señal de respaldo a una eventual candidatura para buscar la reelección en 2028. Esto generó molestia entre los asistentes, quienes rechazan que González sea impuesto como candidato.

Villalobos rechazó que durante la actividad se anunciara o planteara una candidatura de González. Sin embargo, reconoció que haber sentado al alcalde junto a la dirigencia partidaria pudo generar esa percepción entre los asistentes.

El legislador respaldó el planteamiento de la agrupación para que las decisiones sobre alcaldes, vicealcaldes, regidores y síndicos no sean tomadas únicamente desde la dirigencia nacional del PPSO.

El diputado afirmó que la agrupación local “marcó la cancha” al advertir que no aceptará imposiciones y reclamar participación en la conformación de las papeletas municipales.

Según Villalobos, ese principio deberá extenderse más allá de San Carlos y aplicarse en todos los cantones del país.

“Espero que con esa posición clara y firme de la estructura sancarleña, pues no va a haber imposiciones y se dejará a la base, no solo en San Carlos, sino en todo el país, que escojan sus candidatos”, afirmó.