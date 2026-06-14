Cooperativista Freddy González gana la secretaría general del Partido Pueblo Soberano

Freddy González conversó con la diputada Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, y con la también legisladora María Isabel Camareno, a su llegada al hotel Aurola, en San José, de previo a la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano prevista para elegirlo como secretario general.

La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) eligió, este domingo, al dirigente cooperativista Freddy González como secretario general de su comité ejecutivo nacional.

En ese cargo, González tendrá la responsabilidad de organizar la dirigencia territorial del partido de gobierno para llegar a las elecciones municipales de febrero de 2028.

La candidatura del dirigente cooperativista no fue única, pues a él se le enfrentó el asambleísta Luis Alonso Pérez, de Heredia, afín a la presidenta del partido, Mayuli Ortega.

González recibió 55 votos y Pérez, 14.

Freddy González llena la vacante que dejó Boris Marchegiani, quien fue nombrado por el gobierno de Laura Fernández como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La diputada Ana Ruth Esquivel, del PPSO, es parte de la Asamblea Nacional de ese partido, como delegada provincial. (Albert Marín /Asamblea Nacional PPSO.)

Por otra parte, como secretario suplente, el PPSO eligió a Manuel Morara Chaves y, como vocal suplente, a Melissa Villalobos Lobo.

El nuevo secretario general del PPSO fue el coordinador de operaciones y logística durante la campaña electoral 2026 y fue el principal organizador de la marcha de los chavistas contra el fiscal general, Carlo Díaz, y contra el Poder Judicial, liderada por el entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves, en marzo de 2025.

La elección finalmente se pudo realizar después de una serie de polémicas que tuvieron lugar el domingo 7 de junio, cuando un grupo de delegados rompieron el cuórum y dejaron pendiente la elección de las autoridades internas.

En el transcurso de la semana, la diputada y presidenta del comité ejecutivo del PPSO, Mayuli Ortega, denunció haber sido víctima de violencia política por parte de varios asambleístas de su agrupación, en particular del excandidato a diputado Alejandro Navarro.

El informe de la seguridad privada que atendió el evento reveló incidentes durante esa Asamblea Nacional, que incluyeron gritos, amenazas y un supuesto reto a golpes.

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