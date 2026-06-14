Política

Cooperativista Freddy González gana la secretaría general del Partido Pueblo Soberano

Una semana después de la polémica sesión donde hubo rupturas de cuórum, gritos, retos a golpes y amenazas, Freddy González resultó electo como secretario

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Por Aarón Sequeira
14 de junio del 2026. Hotel Aurola en San José. 10:00 hrs. Asamblea Nacional del partido Pueblo Soberano (PPSO) con la participación de los diputados de la fraccion oficialista. En dicha sesión podría ser elegido secretario general del partido el señor Freddy Gonzalez. En la foto: Foto: Albert Marin.
Freddy González conversó con la diputada Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, y con la también legisladora María Isabel Camareno, a su llegada al hotel Aurola, en San José, de previo a la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano prevista para elegirlo como secretario general. (Albert Marín/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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