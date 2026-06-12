Diputada Mayuli Ortega denuncia violencia política en Asamblea de Pueblo Soberano: ‘No fue solo contra mí, sino contra varias mujeres’

La diputada y presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, asegura que durante la Asamblea Nacional del partido se produjeron actos de violencia política contra varias mujeres, hechos que serán llevados ante el Tribunal de Ética y Disciplina de la agrupación.

La presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y diputada oficialista, Mayuli Ortega, denunció haber sido víctima de violencia política por parte del asambleísta de su agrupación y excandidato a diputado, Alejandro Navarro, durante la Asamblea Nacional celebrada el pasado domingo 7 de junio, una sesión que terminó suspendida por falta de cuórum.

La legisladora aseguró que los hechos no estuvieron dirigidos únicamente contra ella, por lo que anunció que presentará acciones ante el Tribunal de Ética y Disciplina del partido.

“No fue solo contra mí. Fue una agresión contra varias mujeres”, afirmó Ortega a La Nación.

Alejandro Navarro rechazó las acusaciones y aseguró que cuenta con pruebas, videos y testigos, entre ellos diputados de Pueblo Soberano, quienes respaldan su versión de los hechos ocurridos durante la Asamblea Nacional.

Las declaraciones de la presidenta del partido ocurren un día después de que La Nación revelara que un informe de fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según cual Mayuli Ortega pidió dejar constancia de que el delegado Navarro Castillo la estaba “retando a pleito” durante un receso de la Asamblea.

En esa ocasión, la legisladora evitó referirse a lo señalado en las actas del TSE, ya que no había tenido oportunidad de revisar el acta elaborada por los fiscalizadores electorales. Sin embargo, este viernes indicó que ya cuenta con pruebas que respaldan su versión de lo ocurrido, las cuales presentará al Tribunal de Ética y Disciplina del partido.

Para Ortega, los hechos registrados durante la Asamblea constituyen un caso de violencia política contra la mujer y deberán ser analizados por las instancias internas de la agrupación.

“No podemos permitir la violencia política contra la mujer dentro de una Asamblea Nacional”, agregó.

El reclamo por los chicharrones

Según la diputada, el conflicto se originó cuando presuntamente el delegado Alejandro Navarro comenzó a reclamarle por supuestos aportes realizados durante las primeras etapas de organización de Pueblo Soberano en actividades y Asambleas.

“Empezó a decir que yo nunca le pagué unos chicharrones. Todos aportábamos cosas para hacer las asambleas cuando comenzamos de cero: unos llevaban arroz con pollo, otros café, otros refrescos.”, manifestó.

Sin embargo, la legisladora sostiene que el conflicto venía de tiempo atrás debido a diferencias relacionadas con la secretaría general del partido.

Indicó que Navarro había manifestado su interés en ocupar ese puesto dentro de la estructura partidaria, pero ella no respaldó esa eventual candidatura debido a cuestionamientos sobre su forma de actuar.

“Él estaba furioso porque quería ser el secretario del partido, con lo cual no estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo, porque el problema que él tiene es su carácter. Una persona para ser secretario de un partido tiene que tener respeto por los demás, controlar su carácter, tener ecuanimidad e inteligencia emocional, algo que él nunca ha demostrado. Él se enoja y pierde los estribos”, señaló.

Francis Alejandro Navarro Castillo, señalado por Mayuli Ortega como el asambleísta que protagonizó los incidentes, rechazó las acusaciones y aseguró a La Nación que nunca la retó a pelear ni la increpó durante la actividad. (La Nación/Redes Sociales/Cortesía)

Ortega aseguró que, posteriormente, el asambleísta la increpó y la situación obligó a la intervención de otros delegados y del personal de seguridad presente en la actividad.

“El tema fue que llegó a tratar de agredirme y un delegado se puso en medio para protegerme”, sostuvo.

La presidenta de Pueblo Soberano insistió en que una adulta mayor que participaba como delegada también fue increpada durante los incidentes.

“Hay una señora delegada que es una adulta mayor, está en silla de ruedas, y tuvo que levantar el bastón para defenderse de esta persona (Alejandro Navarro)”, aseguró.

Por esa razón, explicó, solicitó que los hechos quedaran consignados ante los fiscalizadores del TSE.

El informe de fiscalización del TSE consigna que Mayuli Ortega solicitó dejar constancia de que un asambleísta la estaba “retando a pleito” a ella y a un grupo de delegados durante un receso de la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano. (TSE/Cortesía)

Navarro rechaza acusaciones

Alejandro Navarro, excandidato a diputado del PPSO por San José, indicó a La Nación que rechaza categóricamente las acusaciones formuladas por Ortega .

Sostuvo que varios delegados e incluso diputados oficialistas presentes en la actividad podrían dar fe de lo sucedido, entre ellos Nogui Acosta, Marta Eugenia Esquivel, Yara Jiménez, Antonio Barzuna, Gonzalo Ramírez, María Camareno, Ana Ruth y Wilson Jiménez.

“Hay más de un testigo de lo que pasó en la Asamblea. Hay videos donde está grabado lo que yo dije. No tengo nada que ocultar”, manifestó.

La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, denunció ante los fiscalizadores del TSE que el delegado Francis Alejandro Navarro Castillo la estaba “retando a pleito” durante un receso de la Asamblea Nacional. (Redes Sociales: FRANCIS ALEJANDRO NAVARRO CASTILLO/Cortesía)

Asimismo, rechazó la versión de Ortega sobre el origen del conflicto y negó haberse molestado por no recibir apoyo para una eventual candidatura a la Secretaría General.

Por el contrario, aseguró que fue la propia presidenta del partido quien le ofreció asumir ese cargo, propuesta que, según dijo, decidió rechazar.

“Lo de la candidatura a secretario general ella me lo ofreció a mí. No fui yo quien se lo pidió. Ella me lo ofreció por ser su hombre de confianza. Yo no acepté; fui yo quien me retiré de eso”, afirmó.

Navarro también rechazó las críticas de Ortega sobre su carácter y aseguró que, si existieran antecedentes de las conductas que se le atribuyen, ya habría afrontado denuncias formales.

“Si ella dice eso, que lo demuestre. Cuando tengo que decir las cosas, las digo. Soy muy transparente en lo que hablo”, sostuvo.

Además, negó haber protagonizado un altercado con una adulta mayor durante la Asamblea y aseguró que fue ella quien levantó un bastón cuando él se acercó a realizar una consulta.

“Yo con muchísimo respeto me le acerqué y le pregunté si era cierto que se iba a retirar por petición de Mayuli. Fueron las únicas palabras que dije. Ella levantó el bastón para pegarme”, afirmó.

Conflicto habría influido en el cuórum

Ortega aseguró que los hechos habrían influido incluso en la pérdida del cuórum que obligó a suspender la Asamblea Nacional y defendió la decisión de algunos delegados de retirarse de la actividad.

“El cuórum probablemente se rompió por esa situación, porque estábamos todos muy molestos. Con justificada razón. Hay gente que viene desde muy lejos, algunos salen desde la madrugada y otros incluso desde el día anterior para poder llegar a la Asamblea. Para que pasen esas cosas, eso no es de recibo ni es permitido”, afirmó.

Según el acta del TSE, la Asamblea inició a las 11:25 a. m. con un cuórum de 62 asambleístas y alcanzó su punto más alto a las 11:55 a. m., cuando registró 66 asistentes.

Sin embargo, tras un receso para almorzar realizado a las 12:47 p. m., parte de los delegados no regresó al salón, por lo que la asistencia se redujo a 47 personas, por debajo del mínimo de 56 asambleístas requerido para mantener el cuórum.

Además, el acta del TSE consigna que los asambleístas debieron votar una moción para permitir el ingreso de los diputados de Pueblo Soberano a la sesión. La propuesta fue aprobada con 35 votos a favor, 19 en contra y 5 abstenciones.

Consultada sobre esa votación, la presidenta del partido consideró que parte de la oposición a la moción pudo estar relacionada con los incidentes que ya se registraban en la actividad.

“La situación que pasamos es vergonzosa. Yo respaldo que los diputados entraran porque son mis compañeros, pero daba vergüenza que se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando. Yo creo que por ahí estuvo el asunto; se calentaron los ánimos”, manifestó.

Próxima Asamblea

La Asamblea Nacional de Pueblo Soberano fue suspendida y quedó reprogramada para el próximo domingo 14 de junio en el Hotel Delta by Marriott Aurola, en San José.

Durante esa sesión, los delegados deberán retomar los puntos pendientes de la agenda, entre ellos la elección de la secretaría general, la secretaría general suplente y varias vocalías dentro de la estructura partidaria.

Además, los asambleístas deberán conocer y votar una serie de reformas al estatuto y reglamentos internos de la agrupación, cambios que el oficialismo considera necesarios para fortalecer su organización de cara a las elecciones municipales de 2028.