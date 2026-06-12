Política

Diputada Mayuli Ortega denuncia violencia política en Asamblea de Pueblo Soberano: ‘No fue solo contra mí, sino contra varias mujeres’

Asambleísta, Alejandro Navarro, rechazó las acusaciones de la presidenta del PPSO y dijo tener pruebas. Altercados habrían influido en la ruptura del cuórum de la Asamblea Nacional

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Por Cristian Mora
La diputada y presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, asegura que durante la Asamblea Nacional del partido se produjeron actos de violencia política contra varias mujeres, hechos que serán llevados ante el Tribunal de Ética y Disciplina de la agrupación. (Jose Cordero)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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