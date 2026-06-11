Diputada Mayuli Ortega denunció que asambleísta de Pueblo Soberano la retó a pelear; TSE también reportó intento de bastonazo e insultos en sesión

La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, denunció ante los delegados del TSE que el asambleísta Alejandro Navarro Castillo la habría retado a pelear. Él lo niega categóricamente.

La diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, denunció que un asambleísta de su agrupación la retó a pelear durante la Asamblea Nacional de la agrupación de gobierno celebrada el pasado domingo 7 de junio en el Hotel Delta by Marriott Aurola, en San José.

Así consta en el informe de fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual registra que la sesión estuvo marcada por discusiones, insultos y un intento de agresión con un bastón.

De acuerdo con el acta levantada por los fiscalizadores del TSE, a las 12:45 p. m., una hora y 25 minutos después de iniciada la Asamblea Nacional, la diputada Ortega solicitó que quedara constancia de que el delegado Francis Alejandro Navarro Castillo la estaba “retando a pleito” a ella y a un grupo de asambleístas en las afueras del hotel donde se realizaba la actividad.

Navarro es un empresario y líder comunal que fue candidato a diputado por San José en el noveno lugar de la papeleta del PPSO durante las elecciones nacionales de 2026.

La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, denunció ante los fiscalizadores del TSE que el delegado Francis Alejandro Navarro Castillo la estaba “retando a pleito” durante un receso de la Asamblea Nacional. (Redes Sociales: FRANCIS ALEJANDRO NAVARRO CASTILLO/Cortesía)

“La presidenta del partido Mayuli Ortega nos comunica, para que conste en este informe, que el señor Francis Alejandro Navarro Castillo la estaba retando a pleito a las afueras del hotel, a ella y a un grupo de delegados, y solicita se tome nota de lo que está ocurriendo en el momento”, señala el acta.

Consultado por La Nación, Navarro rechazó la denuncia hecha por la diputada Ortega y aseguró que nunca la retó ni sostuvo una confrontación con ella.

El informe de fiscalización del TSE consigna que Mayuli Ortega solicitó dejar constancia de que un asambleísta la estaba “retando a pleito” a ella y a un grupo de delegados durante un receso de la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano. (TSE/Cortesía)

“Nunca hablé con ella afuera del hotel, nunca. Ni siquiera ni la vi afuera del hotel. (...) Nunca la ofendí, nunca la reté, nunca le reté nada en absoluto, ni adentro ni afuera del hotel”, afirmó.

El dirigente también manifestó sorpresa por el señalamiento e indicó que él en todo momento fue respetuoso.

“Me sorprende que doña Mayuli diga cosas así. Me gustaría que explicaran las cosas y presentara pruebas”, agregó.

Los fiscalizadores del TSE anotaron que, tras los señalamientos de la legisladora, no podían dar fe de los hechos denunciados, debido a que la Asamblea se encontraba en receso y los participantes estaban distribuidos en distintos grupos conversando fuera del salón.

Por su parte, Ortega indicó a este medio que que aún no había revisado el informe elaborado por los fiscalizadores del TSE, por lo que evitó referirse al contenido específico del documento.

“En principio, tengo que indicarle que no he tenido la oportunidad aún de revisar el acta que levanta el TSE por medio de los fiscales presentes en la Asamblea Nacional. Por tal motivo, en este momento no me puedo referir a lo que en dicho documento se podría indicar”, manifestó.

Sobre si los hechos registrados durante la actividad y la posterior pérdida del cuórum evidencian tensiones internas dentro de Pueblo Soberano, la legisladora rechazó esa interpretación.

“No hubo incidentes posteriores a la pérdida del cuórum. Nuestra Asamblea Nacional se reanudará este domingo 14 de junio en el mismo lugar y a la misma hora”, afirmó.

Otros altercados

El reporte también consigna que, posteriormente, el delegado René Alberto Villela Villela lanzó un reto a otros asambleístas para que fueran a “dar la cara”, mientras que la dirigente Virginia Corrales Bonilla le gritó “cobarde” a otra delegada.

Este medio les envió consultas a ambos mediante mensajes a sus perfiles en redes sociales.

En las observaciones finales, los funcionarios del TSE señalaron que, durante la actividad, se produjeron varias discusiones entre asambleístas, principalmente durante los recesos, e incluso indicaron que una delegada que portaba un bastón intentó golpear a otro participante, situación que, según el informe, fue controlada antes de que pasara a mayores consecuencias.

Mayuli Ortega solicitó a los fiscalizadores del TSE dejar constancia de que un asambleísta la estaba “retando a pleito” durante un receso de la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Asambleístas de Pueblo Soberano rompieron cuórum

La denuncia de la diputada se produjo en medio de una accidentada sesión que terminó suspendida por ruptura de cuórum.

La asamblea tenía entre sus principales objetivos llenar vacantes dentro de la estructura partidaria, incluida la Secretaría General, así como aprobar una serie de reformas estatutarias, de cara a las elecciones municipales de 2028.

Según el acta del TSE, la Asamblea inició a las 11:25 a. m. con un cuórum de 62 asambleístas y alcanzó su punto más alto a las 11:55 a. m., cuando registró 66 asistentes.

Sin embargo, tras un receso para almorzar realizado a las 12:47 p. m., parte de los delegados no regresó al salón, por lo que la asistencia se redujo a 47 personas, por debajo del mínimo de 56 asambleístas requerido para mantener el cuórum.

La Nación constató que, conforme avanzaba la jornada, varios asambleístas comenzaron a abandonar paulatinamente el salón donde se desarrollaba la actividad, saliendo uno a uno.

En medio de esa situación, una de las asistentes descendió desde el área donde sesionaba la Asamblea hasta el lobby, donde se encontraba la prensa y por donde salieron los asambleístas y exclamó: “¡Pendejos! Se fueron de uno en uno para que no los vieran. Ahora sí no van a quedar en nada después de esto”.

Diputado de Alajuela rechaza haber sido promotor de ruptura del cuórum

Según versiones divulgadas por el medio digital Mundo.CR, el diputado oficialista por Alajuela, Fernando Obaldía, habría influido en la salida de varios asambleístas durante el receso de la Asamblea, supuestamente debido a diferencias con la candidatura de Freddy González, líder cooperativista y cercano al expresidente Rodrigo Chaves, para la secretaría general del partido.

Sin embargo, en entrevista con este medio, el legislador rechazó esa versión y aseguró que no tiene control sobre las decisiones de otros delegados.

“Hay veces creen que yo tengo el poder de manejar un montón de compañeros (...) y entonces me querían sembrar a mí la responsabilidad”, manifestó.

Obaldía sostuvo que abandonó la actividad por motivos de salud y negó haber coordinado la salida de otros participantes o influido en la pérdida del cuórum.

Consultado sobre si respaldaba la candidatura de Freddy González, evitó pronunciarse y argumentó que el proceso debía resolverse mediante votación secreta.

No obstante, señaló que mantenía una buena relación con el aspirante y que este conocía las razones por las que se retiró de la Asamblea antes de que concluyera la sesión.

Elección de la Secretaría General

La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se suspendió este domingo luego de que se rompiera el quórum necesario para continuar la sesión. (Cristian Mora /La Nación)

La secretaría general quedó vacante luego de que Boris Marchegiani fue nombrado embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU).

Además, los asambleístas iban a elegir, mediante votación secreta, a la persona que ocupará la Secretaría General suplente y varias vocalías dentro de la estructura partidaria.

González aseguró a La Nación que decidió postular su nombre con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y consolidar la institucionalidad del oficialismo de cara a los próximos procesos electorales.

Indicó que cuenta con el respaldo suficiente para ganar la elección, pero reconoció que la falta de cuórum impidió concluir el proceso.

De hecho, el pasado domingo, estuvo acompañado de los diputados oficialistas Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Gonzalo Ramírez, Ana Ruth Esquivel y María Camareno, así como de la presidenta de la Asamblea Legislativa,Yara Jiménez, y el jefe de fracción, Nogui Acosta.

Varios diputados oficialistas, entre ellos Yara Jiménez, Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Gonzalo Ramírez, Ana Ruth Esquivel y María Camareno, acudieron a la Asamblea Nacional para respaldar la candidatura de Freddy González a la Secretaría General del partido. (Cristian Mora /La Nación)

Sin embargo, durante la Asamblea surgieron señales de una eventual disputa interna por el cargo. Según versiones, había otro candidato propuesto por la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega.

González aseguró a la prensa que fue hasta la mañana de ese domingo cuando tuvo conocimiento de una segunda candidatura, pero indicó desconocer el nombre de la persona.

Por su parte, antes de iniciar la Asamblea, Ortega confirmó a este medio la existencia de otras postulaciones, aunque declinó revelar los nombres de los aspirantes o si respaldaba alguna de esas candidaturas.