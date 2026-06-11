Política

Diputada Mayuli Ortega denunció que asambleísta de Pueblo Soberano la retó a pelear; TSE también reportó intento de bastonazo e insultos en sesión

Asambleísta del PPSO rechaza lo dicho por la presidenta partidaria. Confrontación habría ocurrido en la Asamblea Nacional de la agrupación oficialista, que terminó suspendida por falta de cuórum

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Por Cristian Mora
Mayuli Ortega y Alejandro Navarro Castillo
La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, denunció ante los delegados del TSE que el asambleísta Alejandro Navarro Castillo la habría retado a pelear. Él lo niega categóricamente. (La Nación/Redes Sociales/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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