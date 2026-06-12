Informe de seguridad privada revela incidentes durante Asamblea de Pueblo Soberano: gritos, amenazas y supuesto reto a golpes

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) es el partido en el poder en Costa Rica.

Un informe elaborado por una empresa de seguridad privada, en poder de La Nación, describe una serie de altercados, gritos y amenazas ocurridos durante la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO), del pasado 7 de junio, la cual terminó suspendida por falta de cuórum.

El documento fue elaborado por la empresa Servicio de Vigilancia y Protección (Sevipro) y detalla cinco incidentes que, según el reporte, “alteraron el orden y el normal desarrollo” de la Asamblea Nacional realizada en el Hotel Delta by Marriott Aurola, en San José.

La Asamblea tenía como objetivo elegir nuevas autoridades partidarias, incluida la secretaría general, así como aprobar una serie de reformas estatutarias de cara a las elecciones municipales del 2028.

Varios diputados oficialistas, entre ellos Yara Jiménez, Mayuli Ortega, María Camareno, Antonio Barzuna, Marta Esquivel, Ana Ruth Esquivel y Gonzalo Ramírez participaron en la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano. (Cristian Mora/La Nación)

En la actividad, estuvieron presentes varios diputados oficialistas, entre ellos el jefe de fracción Nogui Acosta, la presidenta legislativa Yara Jiménez y los congresistas Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Gonzalo Ramírez, Ana Ruth Esquivel y María Camareno.

Sin embargo, tras un receso para el almuerzo, varios asambleístas abandonaron la actividad y la asistencia cayó por debajo del mínimo requerido para mantener el cuórum, lo que obligó a suspender la sesión y reprogramarla para el próximo 14 de junio.

Estos fueron, según el informe de seguridad privada, los incidentes ocurridos durante la Asamblea:

Informe señala altercado entre asambleísta y diputada Mayuli Ortega

Una de las cuatro incidencias consignadas por la empresa de seguridad coincide con parte de los hechos denunciados por la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, quien aseguró a La Nación haber sido víctima de violencia política por parte del asambleísta y excandidato a diputado, Alejandro Navarro, durante la Asamblea Nacional.

Según el informe, el incidente ocurrió a la 1:10 p. m., mientras Ortega se encontraba dando un discurso desde el podio.

“Al ser la 1:10 p. m., estando la señora Mayuli Ortega dando un discurso en el podio, el señor Alex Navarro se levanta de su silla y comienza a caminar de manera agresiva hacia donde estaba doña Mayuli”, señala el documento.

Un informe de seguridad privada señala supuestos altercados, entre ellos el del asambleísta Alejandro Navarro, con la presidenta del partido, Mayuli Ortega. El dirigente rechaza los señalamientos y asegura contar con pruebas y testigos de su versión. (La Nación/Redes Sociales/Cortesía)

El reporte agrega que un delegado identificado como Steven intervino antes de que Navarro llegara hasta donde se encontraba la diputada.

De acuerdo con la empresa de seguridad, el asambleísta se detuvo antes de llegar al podio y comenzó a gritarle a Ortega.

“Alex Navarro se detiene en seco y comienza a gritarle que si cree que él le tiene miedo solo porque tenés ese cuerpo”, consigna el reporte.

Según el documento, un oficial de seguridad tuvo que intervenir para solicitarle que se calmara y recordarle que ese comportamiento no correspondía al lugar ni al momento.

Consultado por este medio, Alejandro Navarro rechazó las acusaciones y aseguró que cuenta a su favor con grabaciones y testigos, entre ellos diputados de Pueblo Soberano.

Reporte de gritos, acusaciones y supuesto reto a golpes

Otra de las incidencias descrita en el informe también involucra al asambleísta Alejandro Navarro.

Según el documento, el episodio se produjo minutos después del incidente anterior, cuando Navarro se encontraba conversando con varias personas y Ortega continuaba con su discurso desde el podio.

El reporte sostiene que el dirigente regresó hacia el frente del salón mientras gritaba contra miembros de la dirigencia partidaria.

“Este señor comienza a enojarse y se devuelve al frente de donde están parte de la junta y se viene gritando que son unos ladrones, mentirosos y que doña Mayulli no le pagó unos chicharrones que él aportó”, indica el documento.

La referencia a los chicharrones coincide con la versión brindada por Ortega a La Nación, quien aseguró que Navarro comenzó a reclamarle por supuestos aportes realizados durante las primeras actividades y asambleas del partido.

De acuerdo con la empresa de seguridad, un dirigente identificado como Raúl intentó intervenir para calmar la situación. Sin embargo, el informe señala que Navarro lo habría retado a pelear.

“Don Raúl le indica que se calme y este lo reta a pelear a golpes, que no le tiene miedo”, consigna el reporte.

El documento agrega que posteriormente se produjo un intercambio de gritos entre ambos y que fue necesaria la intervención del personal de seguridad para evitar que el incidente escalara.

Discusión con diputado y reclamos a dirigente

Durante el receso para el almuerzo, la seguridad contratada fue testigo de otro altercado. Esta vez, señala que Virginia Corrales, conocida como “Vicky”, se dirigió al diputado oficialista Fernando Obaldía y comenzó a gritarle improperios.

“Doña Vicky quien está en la mesa principal, se dirige a el señor diputado Fernando Obaldía, y comienza a gritarle improperios incitándolo de manera violenta”, indica el documento.

Según el reporte, Obaldía le pidió que se tranquilizara; sin embargo, la dirigente continuó elevando el tono mientras una de sus hijas grababa la situación.

El informe añade que posteriormente intervino la asambleísta Vanesa Matamoros, quien le solicitó respeto hacia el legislador y le pidió que se calmara.

“Doña Vicky por favor respete, no es el lugar y que él es un diputado, por favor cálmese”, recoge el documento.

La empresa de seguridad sostiene que Corrales reaccionó con enojo ante ese llamado y que, posteriormente, dirigió gritos contra Martha Eva, a quien identificaron como una persona con discapacidad física usuaria de silla de ruedas.

Este incidente ocurrió durante el receso del almuerzo, pocas horas antes de que la Asamblea Nacional terminara suspendida por falta de cuórum, indica el acta.

La Nación envió mensajes tanto a Obaldía como a Corrales para conocer sus versiones.

Controles de acceso marcaron primeras incidencias

Las dos primeras incidencias consignadas por la empresa de seguridad ocurrieron al ingreso de personas al salón donde se desarrollaría la Asamblea Nacional.

Según el informe, a las 9:45 a. m. el asambleísta Alejandro Navarro llegó acompañado de familiares y otras personas que intentaron ingresar al recinto destinado para la actividad. Sin embargo, personal de control les indicó que únicamente podían acceder quienes figuraban en las listas oficiales de asambleístas.

Posteriormente, alrededor de las 10:45 a. m., mientras funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) verificaban la asistencia para constatar el cuórum, se produjo una discusión relacionada con el proceso de acreditación de participantes.

De acuerdo con el reporte, una mujer identificada como “Vicky” se molestó luego de que se solicitara la identificación de una colaboradora del partido y posteriormente reclamó porque una hija suya, identificada como Abril, no figuraba en la lista oficial de asistentes.

“La señora Vicky se molesta y comienza a gritar improperios y a decir que la dejen ingresar”, indica el informe.

La empresa de seguridad sostiene además que, en medio de la discusión, la mujer levantó un bastón contra un oficial de seguridad privada.

“Ella levanta el bastón para amenazar al oficial, que o la dejaban ingresar o ella lo golpeaba”, agrega el documento.

Según el reporte, la situación concluyó cuando se autorizó el ingreso de ambas personas para evitar una escalada mayor del conflicto.