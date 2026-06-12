Política

Informe de seguridad privada revela incidentes durante Asamblea de Pueblo Soberano: gritos, amenazas y supuesto reto a golpes

Documento en poder de ‘La Nación’ detalla cinco incidentes ocurridos durante la Asamblea Nacional del partido oficialista, la cual concluyó con la ruptura del cuórum y la suspensión de la sesión

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Por Cristian Mora
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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) es el partido en el poder en Costa Rica. (Albert Mar√≠n/Asamblea del PPSO.)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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