Política

Asamblea de Pueblo Soberano: cooperativista Freddy González emerge como favorito para la Secretaría General en medio de roces internos

El cooperativista encabeza una papeleta junto a Alonso Pérez para la Secretaría General y su suplencia, respectivamente. La elección se definirá este domingo tras la accidentada asamblea del 7 de junio.

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Por Cristian Mora
Comisión Investigadora de la CCSS.
Freddy González, dirigente cooperativista que aspira a ser secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Foto: (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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