Asamblea de Pueblo Soberano: cooperativista Freddy González emerge como favorito para la Secretaría General en medio de roces internos

La elección de la Secretaría General del Partido Pueblo Soberano (PPSO), uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura del partido oficialista, quedó en suspenso luego de que la Asamblea Nacional celebrada el pasado 7 de junio fuera suspendida por falta de cuórum.

La votación deberá retomarse este domingo 14 de junio en el Hotel Delta by Marriott Aurola, en San José, donde los asambleístas deberán llenar la vacante dejada por Boris Marchegiani tras asumir como embajador ante las Naciones Unidas (ONU), además de elegir la Secretaría General suplente y varias vocalías partidarias.

Entre los nombres que figuran para asumir el puesto destaca el del cooperativista Freddy González, coordinador de operaciones y logística del PPSO durante las elecciones nacionales de 2026 y uno de los organizadores de la marcha convocada por sectores chavistas contra el fiscal general, Carlo Díaz.

El pasado 7 de junio, González aseguró a La Nación que decidió postular su nombre con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y consolidar la institucionalidad del oficialismo de cara a los elecciones municipales de 2028.

Además, indicó contar con los suficientes votos de los asambleístas del PPSO para quedarse con el cargo.“Tenemos los votos para ganar. La Asamblea no pudo concluir por la ruptura del cuórum, pero el apoyo sigue ahí”, sostuvo.

Su candidatura ha recibido respaldo público de varias figuras del oficialismo.

El pasado domingo estuvo acompañado por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, así como los diputados Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Gonzalo Ramírez, Ana Ruth Esquivel y María Camareno.

Disputa por la Secretaría General

La elección también ha estado rodeada de versiones encontradas sobre la existencia de otros sectores chavistas interesados en controlar la Secretaría General.

Antes de la Asamblea, la presidenta del partido, Mayuli Ortega, confirmó a este medio que existían otras postulaciones para el cargo, aunque evitó revelar los nombres de los aspirantes o señalar si respaldaba alguna candidatura en particular.

Por su parte, González aseguró que fue hasta la mañana del pasado domingo cuando tuvo conocimiento de la existencia de una segunda candidatura para la Secretaría General. No obstante, indicó desconocer quién encabezaba esa propuesta.

Las especulaciones sobre una disputa interna crecieron luego de que la Asamblea terminara suspendida por falta de cuórum, precisamente antes de que pudiera realizarse la elección de la Secretaría General.

Según el acta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea inició con 62 asambleístas y alcanzó un máximo de 66 asistentes. Sin embargo, tras un receso para almorzar, la asistencia cayó a 47 personas, por debajo del mínimo requerido para mantener el cuórum.

Según versiones divulgadas por el medio digital ElMundo.CR, el diputado oficialista por Alajuela, Fernando Obaldía, habría influido en la salida de varios asambleístas durante el receso de la Asamblea, supuestamente debido a diferencias con la candidatura de Freddy González para la secretaría general del partido.

Sin embargo, en entrevista con este medio, el legislador rechazó esa versión y aseguró que no tiene control sobre las decisiones de otros delegados.

“Hay veces creen que yo tengo el poder de manejar un montón de compañeros (...) y entonces me querían sembrar a mí la responsabilidad”, manifestó.

El diputado sostuvo que abandonó la actividad por motivos de salud y negó haber coordinado la salida de otros participantes o influido en la pérdida del cuórum. Obaldía también evitó pronunciarse sobre si respaldaba o no la candidatura de González. Dijo que la decisión debía resolverse mediante una votación secreta.

Versiones encontradas sobre la Secretaría General

A estas diferencias se suman las versiones contradictorias entre Ortega y el asambleísta Alejandro Navarro.

Mientras la diputada asegura que respalda una fórmula integrada por Freddy González como secretario general propietario y Luis Alonso Pérez como secretario general suplente, Navarro sostiene que Ortega impulsaba originalmente a Pérez, excandidato a diputado por Heredia, para ocupar la Secretaría General propietaria.

Freddy González y Luis Alonso Pérez impulsan una fórmula para ocupar la Secretaría General y la Secretaría General suplente de Pueblo Soberano, cargos que serán definidos este domingo por la Asamblea Nacional del partido, según confirmó la presidenta del partido Mayuli Ortega. (Cristian Mora /La Nación)

Las diferencias entre ambos quedaron en evidencia durante la Asamblea del pasado 7 de junio y posteriormente derivaron en la denuncia de la diputada Ortega contra Navarro por haber sido víctima de violencia política .

De acuerdo con el acta levantada por los fiscalizadores del TSE, a las 12:45 p. m., una hora y 25 minutos después de iniciada la Asamblea Nacional, la diputada Ortega solicitó que quedara constancia de que el delegado Francis Alejandro Navarro Castillo la estaba “retando a pleito” a ella y a un grupo de asambleístas en las afueras del hotel donde se realizaba la actividad.

La legisladora señaló que el conflicto venía de tiempo atrás debido a diferencias relacionadas con la Secretaría General del partido.

Indicó que Navarro había manifestado su interés en ocupar ese puesto dentro de la estructura partidaria, pero ella no respaldó esa eventual candidatura debido a cuestionamientos sobre su forma de actuar.

“Él estaba furioso porque quería ser el secretario del partido, con lo cual no estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo, porque el problema que él tiene es su carácter. Una persona para ser secretario de un partido tiene que tener respeto por los demás, controlar su carácter, tener ecuanimidad e inteligencia emocional, algo que él nunca ha demostrado. Él se enoja y pierde los estribos”, señaló la diputada.

Por su parte, Alejandro Navarro rechazó los comentarios de Ortega .

“Hay más de un testigo de lo que pasó en la Asamblea. Hay videos donde está grabado lo que yo dije. No tengo nada que ocultar”, manifestó el asambleísta.

Así, la Asamblea Nacional convocada para este domingo no solo definirá quién ocupará uno de los cargos más influyentes dentro del partido oficialista, sino también si Freddy González logra concretar el respaldo que asegura tener entre los asambleístas o si emerge una alternativa capaz de disputarle la Secretaría General.