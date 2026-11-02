José Miguel Villalobos anuncia guerra contra Conacoop y Cenecoop: ‘No son el cooperativismo, lo ensucian, lo manchan’

El diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció esta semana, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que presentará un proyecto de ley para eliminar la obligación que hoy tienen todas las cooperativas de financiar al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

En una dura intervención de control político la semana anterior, el oficialista lanzó críticas hostiles sobre el método de financiamiento que sostiene a ambas organizaciones, una de las cuales ha tenido una fuerte presencia e influencia por parte del actual secretario general del Comité Ejecutivo Superior del partido de gobierno, Freddy González.

De hecho, González presidió el Conacoop hasta su salida en febrero de 2025 y actualmente es “presidente honorario”. Además, la diputada Isabel Camareno, compañera de fracción de Villalobos, aparece como la secretaria del Directorio del Consejo y la funcionaria legislativa Kathleen Quirós es suplente en ese órgano directivo.

González respondió una llamada de este medio, pero alegó que estaba en una fiesta y colgó. Por mensaje escrito, respondió que le enviaba un abrazo de su parte a Villalobos.

La diputada Isabel Camareno (centro, de pie), del PPSO, es la secretaria del Directorio del Conacoop, organización cuyo financiamiento José Miguel Villalobos aseguró que atacará, porque lo considera perverso. En la imagen, Camareno conversa con Ana Ruth Esquivel y junto a ella está Ariel Mora, todos diputados de Puntarenas. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Isabel Camareno, por su parte, rechazó dar una opinión sobre lo anunciado por Villalobos cuando se le pidió una declaración en el lobby del plenario.

Adicionalmente, se le hizo una llamada al gerente general de Cenecoop, Rodolfo Navas, y se le envió un mensaje escrito, pero no respondió al cierre de este artículo.

Mecanismo ‘perverso’ de financiamiento

En el plenario, Villalobos cuestionó que dos leyes de hace más de 40 años obliguen a todas las cooperativas a entregar a ambas organizaciones porcentajes de sus excedentes para, en un caso, tener una especie de representación y, en el otro, financiar cursos de capacitación y educación cooperativa.

Se trata de la ley 7656, de 1982, que obliga a las cooperativas a entregar un 2% de sus excedentes al Conacoop y la ley 6839, de 1983, que exige entregar un 2,5% al Cenecoop.

El principal cuestionamiento de Villalobos es que ese aporte de las cooperativas no sea voluntario, sino obligatorio, lo cual calificó como una violenta gollería en detrimento de las personas asociadas a las diferentes cooperativas.

“Solo las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron, en el año 2025, ¢32.000 millones de excedentes. Ese 2% (para Conacoop) anda superior a los ¢800 millones para financiar actividades de representación y defensa. Eso solo lo que aportan esas cooperativas. Faltarían Dos Pinos, Coopesa, Coopemontecillos y todas las demás del país", señaló el diputado oficialista.

José Miguel Villalobos cree que Freddy González, secretario general del PPSO y dirigente cooperativista, no atacará su propuesta para eliminar el mecanismo de financiamiento del Conacoop. (Albert Marín/La Nación)

El reclamo de Villalobos también cuestionó que el dinero fuera destinado a nutrir la burocracia de un organismo privado y de otro que da cursos de educación y capacitación y que además los cobra.

Según el congresista, esa burocracia financiada con el dinero de las cooperativas “nadie sabe exactamente qué hace”, por lo que consideró que las diferentes cooperativas deberían estar liberadas de la obligación y, si quieren contribuir al Cenecoop y al Conacoop, podrían hacerlo libremente, tal cual las empresas deciden libremente hacer aportes a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

“Solo imagínense que todas las empresas privadas de este país estuvieran obligadas a financiar la Uccaep por un impuesto, a financiarlo a la fuerza. Nadie pasaría una ley así, pero como las cooperativas para algunos tienen una aureola de santidad, entonces todo lo que pedían se les daba”, dijo el legislador.

El caso del Hotel del Sur

José Miguel Villalobos dijo que la historia no queda en el financiamiento, sino que una la ley de 1983 le regaló el Hotel del Sur al Cenecoop, pero años después tuvo que pedirle un préstamo al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) por ¢1.600 millones, para el cual puso en garantía las instalaciones de dicho hotel.

Según el relato de Villalobos, el Cenecoop perdió el hotel por no poder honrar su deuda, pero luego dirigentes cooperativos exigieron que le devolvieran el hotel, en préstamo, para seguirlo administrando.

“Esto es una vergüenza, pero esto no es el cooperativismo. Cenecoop y Conacoop no son el cooperativismo, lo ensucian, lo manchan, lo denigran. Ya me cansé, voy a insistir con un proyecto de ley para quitar la obligación de financiar al Conacoop y al Cenecoop”, anunció Villalobos.

Aseguró que, si nadie les compra sus servicios al Cenecoop, que cierre y, si nadie financia los gastos de representación y defensa del Conacoop, que cierre también.

“Porque, si son buenos, las cooperativas les darán el dinero y, si no sirven para nada, las cooperativas no les darán el dinero, pero aprovecharse del Estado, del Congreso, para a la fuerza quitarle los excedentes que son de miles y miles de socios, es una vergüenza que tiene que parar”, dijo Villalobos.

‘No es una personalización contra don Freddy’

Fuera del plenario, Villalobos declaró a La Nación que su planteamiento “no es una personalización” contra exdiputados ligados al cooperativismo ni contra Freddy González, quien fue presidente de Infocoop y Conacoop. De hecho, tras su salida en febrero de 2025, para cumplir con una sanción que le impuso la Contraloría General de la República (CGR) y unirse activamente al chavismo, fue designado presidente honorario del Consejo.

“Si don Freddy fue presidente o secretario ejecutivo del Conacoop, es inocuo para los efectos de las manifestaciones que hice. Puede ser Yavé el secretario ejecutivo, que eso no quita que la figura jurídica que les permite el financiamiento forzoso sea perverso o inadecuado”, dijo.

Agregó que cualquier ataque que le hagan a su propuesta será mínimo y no tendrá problema en que alguien se oponga. “No ha nacido el que pueda amedrentarme con este tema y no creo que don Freddy se vaya a meter en este tema”, declaró.