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Política

José Miguel Villalobos anuncia guerra contra Conacoop y Cenecoop: ‘No son el cooperativismo, lo ensucian, lo manchan’

Diputado del PPSO anunció un proyecto de ley para eliminar la obligación de las cooperativas de financiar a ambas organizaciones; voceros rechazan comentar propuesta de José Miguel Villalobos

Plenario, Asamblea Legislativa, Diputados
José Miguel Villalobos, diputado del PPSO, declaró en el plenario: 'Voy contra ustedes, Conacoop y Cenecoop, y es una lucha que sé que voy a ganar'. Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira

El diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció esta semana, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que presentará un proyecto de ley para eliminar la obligación que hoy tienen todas las cooperativas de financiar al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

En una dura intervención de control político la semana anterior, el oficialista lanzó críticas hostiles sobre el método de financiamiento que sostiene a ambas organizaciones, una de las cuales ha tenido una fuerte presencia e influencia por parte del actual secretario general del Comité Ejecutivo Superior del partido de gobierno, Freddy González.

De hecho, González presidió el Conacoop hasta su salida en febrero de 2025 y actualmente es “presidente honorario”. Además, la diputada Isabel Camareno, compañera de fracción de Villalobos, aparece como la secretaria del Directorio del Consejo y la funcionaria legislativa Kathleen Quirós es suplente en ese órgano directivo.