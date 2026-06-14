Revista Dominical

El agro tico enfrenta su peor crisis en décadas. Él es el ministro llamado a atenderla

El sector agropecuario habla de “crisis”, entre otras razones por el clima, la geopolítica y el tipo de cambio. El ministro de Agricultura dice cómo la abordará.

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Por Fernando Chaves Espinach
Juan Gabriel Ramírez, ministro de Agricultura y Ganadería
Juan Gabriel Ramírez, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), se refirió al Fenómeno El Niño e impacto en el sector así como el areteo, entre otros temas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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