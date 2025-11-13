Revista Dominical

De patadas a agresiones sexuales: testimonios de migrantes confirman ‘política de tortura’ en El Salvador

‘The New York Times’ entrevistó a 40 migrantes que testificaron haber recibido disparos, patadas, ataques con gas lacrimógeno y hasta los obligaron a practicar relaciones sexuales a guardias encapuchados

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
This handout picture released on March 16, 2025, by El Salvador's Presidency press office shows the arrival of alleged members of the Venezuelan criminal organization Tren de Aragua at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in the city of Tecoluca, El Salvador. The United States has sent over 200 alleged members of a Venezuelan gang to be imprisoned in El Salvador, President Nayib Bukele said Sunday, after US counterpart Donald Trump invoked wartime authorities to ex
Fotografía capturada el 6 de marzo de 2025 de la llegada de supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua al Cecot salvadoreño. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El SalvadorNew York TimesBukeleTrumpCecot
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.