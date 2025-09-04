El Mundo

La promesa de amor de un migrante venezolano quedó truncada en la cárcel de Bukele

Andry Hernández dejó Venezuela y atravesó la peligrosa selva del Darién para reunirse con su pareja en Estados Unidos, pero terminó cuatro meses preso en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador

Por AFP
Tras su liberación, Andry Hernández regresó a Venezuela y planea abrir un salón de belleza en su natal Capacho mientras piensa en su futuro.
Tras su liberación, Andry Hernández regresó a Venezuela y planea abrir un salón de belleza en su natal Capacho mientras piensa en su futuro. (FEDERICO PARRA/AFP)







