Cuatro años más sin tren (por lo menos): Cómo se perfila el futuro del transporte

Han transcurrido tres años desde que el presidente Rodrigo Chaves prometió una versión superior del tren eléctrico para Costa Rica. Adoptó el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), diseñado durante el mandato de Luis Guillermo Solís, y desde entonces se han lanzado nuevas promesas sobre su materialización.

Por ejemplo: la adjudicación de las obras comenzaría en marzo de 2026 (en nueve meses), el inicio de las construcciones en 2027 y su conclusión en 2030… justo cuando el próximo gobierno esté por despedirse. Si todo sale bien.

Por lo pronto, mientras en San José se revisan papeles, en la estación ferroviaria de Heredia chocan bolsitos y loncheras de todos los tamaños. Al fondo, retumban los motores de autobuses que descargan a más y más personas que se suman a la lista de espera. Si no abordan este tren, no alcanzan el trabajo, el colegio, la cita médica... ¿Cómo llegamos aquí?

La imagen de una Costa Rica que se entusiasma por el concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional y se lamenta por el sistema ferroviario arcaico estaba muy presenta hace una década... y todavía. Para entender por qué todo parece igual, vamos hacia atrás.

Fue bajo la administración Solís Rivera que emergió el TRP. Ya reactivado un servicio de tren con el trazado antiguo, el nuevo plan consistía, a grandes rasgos, en reactivar la red ferroviaria en la Gran Área Metropolitana (GAM), pero fue descartado en la etapa de factibilidad.

El proyecto quedó engavetado durante todo un gobierno y Carlos Alvarado asumió la presidencia en 2018 con la ilusión del tren eléctrico metropolitano. Era optimista: prometía frecuencias cada cinco minutos y un servicio continuo de 18 horas al día, disponible toda la semana. ¿Su talón de Aquiles? El costo de $1.550 millones.

Para financiarlo, se había pactado un crédito por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a 25 años plazo, que incluía $250 millones del Fondo Verde para el Clima. La contraparte se solucionaría con una concesión de obra extranjera.

En aquel entonces, mientras se ultimaban los preparativos, arribaron unidades modernas: trenes autopropulsados adquiridos en China comenzaron a circular en abril de 2021. Ya los ticos revivían la nostalgia, con el anhelo de viajar a Puntarenas sobre rieles, como lo hacían antes de que el servicio cesara en los años 90... aunque esa idea no figuraba en los planes de ese Ejecutivo, ni del anterior, ni del siguiente.

Cuando Chaves asumió la presidencia, de entrada calificó como un “capricho” el tren de Alvarado. De paso, rechazó el préstamo de $550 millones aprobado por el BCIE... aunque más tarde el banco reiteró su respaldo al proyecto y todavía lo mantiene.

Dos años después del descarte, y a cuentagotas, el Incofer fue desempolvando el TRP y apuntó a disminuir drásticamente los costos del plan anterior. Sonaba prometedor, pero no se puede ignorar que, según un análisis de la Universidad de Costa Rica (UCR) de 2023, más de una docena de intentos de tren urbano han fracasado en las últimas tres décadas.

En el ínterin, el gobierno había anunciado algunas ideas, pero la mayoría de los detalles del proyecto quedaron en la penumbra. Entre accidentes y derrumbes, varias rutas se suspendieron por largos meses, comprimiendo el tiempo de la gente. Transcurrieron otros dos años de descontento.

Para junio de 2024, hace un año, el Incofer apostó por un “modelo más pequeño” para el tren. En San José se habilitaría el recorrido entre las estaciones Pacífico y Atlántico, y se ampliaría la ruta de Belén hasta Ciruelas, con paradas en Lindora, San Rafael y Parque Viva.

De ese plan ya no queda mucho, pues ahora solo se buscara terminar la vía hacia Paraíso y levantar una estación en el centro de Alajuela. Lo que sí permanece es la estimación de obras en $800 millones, financiados por los dos créditos internacionales aprobados en la administración anterior, más un tercero: $250 millones del Banco Europeo (BEI), gestionado por el gobierno actual.

Empero, fue hasta hace unas semanas, en mayo, que el Incofer dio señales de una propuesta defintiva para el tren, según consta en el acta de la sesión No. 010-2025 de la Junta Directiva. Aunque el TRP supone una reducción del costo a la mitad, también disminuyó el alcance de las obras, el nivel de servicio y excluyó varias de las zonas que sí contemplaba el plan de Alvarado.

RD solicitó al Incofer los planes y/o documentos relacionados con el proyecto TRP, pero obtuvo una negativa con el argumento de que aún están en revisión en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Ninguna de estas instituciones entregó la información solicitada.

Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) improbara el presupuesto del Incofer para el 2025 por estar incompleto, ahora la institución depende del traslado de ¢2.500 millones por parte del MOPT para mantener operaciones. ¿Cuáles servicios se paralizarían si los fondos no se giran a tiempo? No hay respuesta.

Álvaro Bérmudez, jerarca de la entidad ferroviaria, aseguró en entrevista con RD que el presupuesto extraordinario ya fue coordinado con el Ministerio de Hacienda y el MOPT. Los recursos se destinarían a la habilitación ferroviaria hacia Paraíso, la construcción en San Rafael de Alajuela y el pago de los servicios de mantenimiento. “Eso ingresa a la institución y vamos a tener la operación asegurada (...). No hay uno que yo le diga va primero y qué después”, afirmó.

Mientras tanto, aunque los hilos del presupuesto se enreden en escritorios, la demanda no se detiene. Como soldados, pero con corbatas y jeans desgastados, los pasajeros compiten por una banca libre: los amigos que comparan maquetas, la pareja que demuestra su amorío, o los adultos mayores que seguramente se dirigen a alguna clínica. Todos forman parte de los 15.000, o 16.000, pasajeros que viajan en tren cada día, según datos del Incofer.

El proyecto del TRP busca movilizar 121.000 personas, aunque en junio de 2024 la proyección era de 102.000. ¿A qué responde el cambio? Bérmudez lo atribuyó al crecimiento demográfico proyectado para 2030, año en que el tren estaría listo.

Claro, para que eso suceda, primero debe aprobarse el financiamiento de $800 millones. Como se trata de deuda soberana, el plan debe pasar por la Asamblea Legislativa. Incofer prevé presentar el proyecto de ley entre julio y setiembre, de modo que el proceso de licitación pueda abrirse en marzo de 2026 —dos meses antes del fin del mandato de Rodrigo Chaves— y quedar adjudicado en el cuarto trimestre de ese mismo año.

Este escenario de licitación fue calificado como “poco factible” por Olman Vargas, representante de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería. “Mientras no haya un análisis de demanda que incorpore el proceso de sectorización, difícilmente vamos a diseñar un tren de la mejor manera posible”, indicó.

El ingeniero civil continuó: “Por como se ha venido trabajando y a las velocidades a las que se ha venido trabajando, no parece que sea un proceso realizable en ese tiempo (...). Difícilmente podríamos pensar que a finales del próximo gobierno vamos a tener eso, pero ojalá”.

“Nosotros pasamos del principio de la primera década de este siglo y principios de la segunda de hablar de las líneas de demanda a centrarnos en una línea este-oeste. No arranca ni en grande, ni en pequeño, ni en etapa, ni en fase, ni subterránea, ni aérea, ni a nivel. Seguimos discutiéndole y dándole vueltas al tema, pero no aterrizamos y no actuamos. Ya nos cogió tarde comparado con otras ciudades de América Latina”

— Ing. Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA.