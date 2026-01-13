¿Cómo afecta a Costa Rica el choque entre EE. UU. y Venezuela? Analista de la UNA lo explica

Argentina Artavia Medrano, profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA se refiere al tema de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

Argentina Artavia Medrano, profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), analiza en esta entrevista las repercusiones del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

Artavia considera que los bombardeos del pasado 3 de enero fueron “cruzas las líneas rojas” del respeto al orden y al derecho internacional por el que se rigen los Estados.

“Lo que sucedió genera alertas porque no solo es decir, sino hacer: pasar del discurso a la acción es lo que preocupa, sobre todo por la justificación”, añadió.

El impacto de la situación de Venezuela en Costa Rica y la región, explicado por la Doctora Argentina Artavia

La experta afirma que el momento de la política internacional “es muy delicado, donde la diplomacia de los países se enfrenta a enormes desafíos, porque no es fácil enfrentarse a las potencias”.

En esta entrevista, Artavia analiza el papel que podría jugar Costa Rica, con su historia y limitaciones, en estos movimientos geopolíticos.