Trump recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz con el que soñaba Donald Trump. AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, indicó el lunes a la AFP un alto funcionario estadounidense.

Trump declaró la semana pasada que estaba “impaciente” por saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

Machado dedicó su premio Nobel a Trump, que sin embargo mostró un actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

Noticia en desarrollo...