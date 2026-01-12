‘Está más cerca la derrota del mal’ en Venezuela, dice Machado al papa León XIV

Caracas, Venezuela. La líder opositora María Corina Machado dijo el lunes que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela en una audiencia privada con el papa León XIV, que siguió a la incursión estadounidense que llevó a la caída de Nicolás Maduro.

Machado “aseguró que finalmente, con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del Gobierno de los Estados Unidos, está más cerca la derrota del mal en el país”, según en comunicado difundido por su equipo en redes sociales tras la reunión con el sumo pontífice.

“Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, añadió la premio nobel de la paz.

Noticia en desarrollo...