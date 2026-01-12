El Mundo

‘Está más cerca la derrota del mal’ en Venezuela, dice Machado al papa León XIV

La Nobel de la Paz se reunió con el pontífice y habló de una presión internacional sin precedentes tras la caída de Maduro.

Por AFP
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, da un discurso durante una protesta en Caracas contra la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial, el 9 de enero de 2025.
“Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”. (FEDERICO PARRA/AFP)







