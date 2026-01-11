Revista Dominical

Petróleo venezolano: Promesas, ruinas y una factura de $100.000 millones

Tras el operativo de Nicolás Maduro, Donald Trump revive la promesa de reactivar la industria petrolera venezolana, una tarea que expertos consideran costosa, lenta y políticamente incierta

Por Julián Navarrete Silva
En la imagen una petrolera en Venezuela
Donald Trump prolongó el plazo de la petrolera Chevron para liquidar operaciones en Venezuela y paralelamente anunció que los países que compren petróleo o gas venezolano pagarán un arancel del 25%. (AFP/AFP)







Julián Navarrete Silva

