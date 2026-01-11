Venezuela y Estados Unidos: El análisis de la ‘realpolitik’ que marcará el futuro de América Latina

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela genera rastros regionales que fueron analizados por tres académicos de la Universidad Nacional. Los expertos advierten sobre una mayor intervención de Washington en América Latina debido a la creciente influencia de competidores globales como Rusia y China.

Carlos Cascante, profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, explicó que la relación de Estados Unidos y América Latina se caracteriza por ser “profundamente asimétrica”, es decir, el gigante norteamericano tiene relaciones diferentes con cada uno de los países.

Cascante, doctor en Historia, recordó que Estados Unidos ha tenido “un comportamiento pendular” con América Latina: no siempre el nivel de interés o de influencia ha sido el mismo.

“Es importante entender que el péndulo de América Latina se está tornando en un periodo de alta intervención e influencia de Washington”, dijo Cascante.

El catedrático consideró que el actual interés de Estados Unidos en la región se debe a los informes de los últimos 25 años del Comando Sur. En estos documentos se reporta la influencia cada vez más fuerte de los competidores globales (Rusia y China) en la región.

“En la narrativa del Comando Sur, América Latina es una región en riesgo de ser perdida”, apuntó Cascante, quien añadió que actualmente lleva a cabo una investigación sobre estos informes del cuerpo del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“Esto nos ayuda a entender, cómo la política de Seguridad recoge ese bagaje discursivo del Comando Sur (...) y que todos los actores que contribuyan a esa pérdida de autoridad de Washington (Venezuela, Cuba y Nicaragua) debían ser combatidos y aniquilados”, añadió el analista.

Realpolitik de las potencias

María Fernanda Morales Camacho, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales, dijo que el actual contexto político internacional es fragmentado, complejo y el pragmatismo dominará el accionar de las potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia y China.

Morales consideró que la geopolítica estará dominada por “el realismo duro, la realpolitik”. Y en ese contexto, el multilateralismo se pondrá a prueba. “Hay una crítica válida al multilateralismo, sobre la legitimidad y la efectividad de estas organizaciones”, apuntó.

Tanto Morales como Cascante consideraron que estas intervenciones de Estados Unidos en la región serán más cotidianas. “Estas intervenciones llegaron para quedarse. Vamos a vivir un día sí y otro también, intervenciones sensibles, muy probablemente la próxima sea en las elecciones de Colombia, a partir de una mayor influencia a favor de la oposición de Petro”, analizó Cascante.

Maduro alista milicianos para enfrentar una supuesta amenaza de Washington. (JOHNNY PARRA/AFP)

Escenarios en Venezuela

Alexis Colmenares, venezolano y doctor en Estudios Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador), vislumbra cuatro escenarios de Venezuela sin Maduro.

El primer escenario es que se establezca el actual, donde el chavismo sigue en el poder pero con un alto control de Estados Unidos.

El segundo escenario es que el chavismo se quede en el poder con mucha fuerza y Estados Unidos no ejerza un control fuerte. Según Colmenares, esto provocaría una “guerra híbrida persistente” en distintos ámbitos, en la que los aliados de Venezuela (Rusia y China) tendrían más protagonismo.

El tercer escenario es el alto control de Estados Unidos con una baja cohesión del chavismo. De acuerdo con el analista, este es el de “la transición negociada”, donde tendría un papel central la oposición de Venezuela.

El último escenario es el vacío de poder en Venezuela, donde colapse la gobernanza y se repartan diferentes cuotas de poder entre diversas facciones.

Por último, sobre la oposición venezolana, Colmenares señaló que no existe unidad ni fragmentación absoluta. “Una de las cosas que logró María Corina Machado fue darle cierta concentración estratégica a la oposición en las elecciones de 2024.”, apuntó el académico. “Si se logra organizar la oposición, veremos unas caras nuevas y pero otras muy conocidas”, puntualizó.