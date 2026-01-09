‘No estamos subordinados ni estamos sometidos’, dice presidenta interina de Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país no se somete a ningún otro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo la tarde de este jueves que su país no está sometido ni subordinado a Estados Unidos.

“No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado”, agregó.

Rodríguez dijo, además, que “hubo combate” contra Estados Unidos en la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, al tiempo que desestimó estar “algunos” en medio de presiones de Donald Trump.

“Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate y hubo combate por esta patria”, dijo Rodríguez durante un acto en homenaje a los caídos durante el operativo estadounidense que dejó al menos 100 muertos, según cifras oficiales.

Rodríguez abrazó a familiares de los fallecidos en un acto protocolar rodeado de altos mandos de la Fuerza Armada de Venezuela y funcionarios como el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Los militares son considerados un pilar clave del chavismo. Su cúpula respalda a Rodríguez y jura lealtad a Maduro.

Trump declara abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino, que negociará con Washington sus ventas de crudo afectadas por sanciones.

El mandatario además sostuvo el jueves en una entrevista al New York Times que Estados Unidos podría mantener durante años el control de Venezuela y de su petróleo.

El republicano experimentó la “muy buena sintonía” con el gobierno interino.