Revista Dominical

Claudia Dobles: ‘Hemos visto llamados que rayan en la sedición’

La arquitecta y diputada habló sobre las negociaciones de cara a las sesiones ordinarias, lamentó la autocensura y el miedo a la expresión que existe en la sociedad, y advirtió que el oficialismo podría incurrir en desacato

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Por Roger Bolaños Vargas

Hace unos meses, Revista Dominical entrevistó a Claudia Dobles Camargo, pero lo hizo en un contexto muy diferente. Entonces era candidata presidencial. Ahora, es una diputada de oposición, electa por la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), que enfrente tiene una fracción oficialista que domina el Congreso y que la adversa a menudo.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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