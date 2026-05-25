Política

Claudia Dobles confirma su voto en contra de proyecto de armonización eléctrica

Diputada de Agenda Ciudadana aclaró su postura. Ante consultas a mitad de semana, la legisladora evitó comprometer su respaldo al expediente

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026.
Claudia Dobles subió un video a sus redes sociales aclarando su postura. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesAsamblea Legislativa
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.