Fallece suegra del exdiputado Ariel Robles tras luchar contra el cáncer: ‘Nadie nos prepara para los días tristes’

La suegra del exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, falleció este viernes 22 de mayo a los 69 años, luego de enfrentar un cáncer. A través de redes sociales, Robles despidió con un emotivo mensaje a Virginelia Ureña Rojas, conocida como “doña Nela”, a quien describió como una mujer fuerte, libre y una segunda madre para él.

“Doña Nela ha emprendido su último baile, decidió irse en un crucero, la última meta pendiente. Se fue a navegar por un mar al que ni Tefa, ni yo, ni el resto de la familia la podemos acompañar. Ella debe hacerlo sola, como esa mujer fuerte e independiente que caminó para ser: ‘A mí nadie me da órdenes’”, expresó Robles de manera emotiva.

Virginelia Ureña Rojas, o Nela, como le decían de cariño, murió a los 69 años. En enero de este 2026, Robles relató en el debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que su suegra afrontaba un tratamiento oncológico en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Mi suegra está peleándola, la familia la acompaña, y yo voy a pelear con ella. La Caja ha sido maravillosa, nos ha permitido enfrentar un momento tan duro como familia”, expresó el excandidato en ese momento.

La mañana de este viernes 22 de mayo, el excandidato presidencial y exdiputado le dedicó unas sentidas palabras a quien que considera como una segunda madre y describió como una persona libre y su amiga incondicional.

“Nadie nos prepara para los días tristes y hoy es uno de esos. Dos horas fueron suficientes para que encontrara la fuerza y en medio de su dolor hablarle a su familia, no tuvo ni un reclamo, ni que pedir perdón. Tampoco un remordimiento. Solamente agradeció, nos sonrió para darnos la fuerza y continuar, sin una lágrima. Solo su sonrisa”, escribió.

“Ahí, rodeada por sus 7 hijos e hijas quedaba en evidencia que lo había hecho bien. Que su fuerza y amor había sido lo suficiente para que tuviesen claro como asumir los retos de la vida aún sin su presencia física”, agregó.

También agradeció a la CCSS y al personal de salud que atendió a doña Nela durante su tratamiento, de manera específica a los especialistas del Hospital San Juan de Dios, del Centro Nacional del Dolor y del Hospital Escalante Pradilla.

“Gracias a cada persona de esas instituciones por acompañarnos y regalarnos un tiempo más junto a una persona que amábamos”, concluyó.