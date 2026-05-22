El País

Fallece suegra del exdiputado Ariel Robles tras luchar contra el cáncer: ‘Nadie nos prepara para los días tristes’

Con un conmovedor mensaje en redes sociales, el excandidato Ariel Robles confirmó el fallecimiento de su suegra, Virginelia Ureña, y le rindió homenaje tras su lucha contra el cáncer

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Por Yucsiany Salazar
Ariel Robles despidió con unas sentidas palabras a su suegra, quien falleció tras luchar contra el cáncer.
Ariel Robles despidió con unas sentidas palabras a su suegra, quien falleció tras luchar contra el cáncer. (Redes sociales/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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