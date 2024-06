Carros mal parqueados, música estridente, basura... ¿Cómo lidiar con un vecino insoportable?

La resolución de conflictos vecinales ha cambiado con los años. Según el sociólogo José Carlos Chinchilla esto se debe a que nos hemos convertido en una sociedad impersonal, la cual no tiene relaciones con quienes están a su alrededor. Foto con fines ilustrativos/ Shutterstock. (Shutterstock)

Un radio a todo volumen a altas horas de la noche o un vehículo mal estacionado bloqueando la salida de nuestro hogar. Un perro que hace sus necesidades en la entrada de la casa de al lado, una lavadora que suena fuerte durante la madrugada o las bolsas de la basura afuera tres días antes de que pase el camión recolector. Todas estas situaciones pueden ocasionar molestias entre los vecinos, unas más que otras, dependiendo de las personas involucradas y la frecuencia con que se repitan los hechos.

Hay otros ejemplos que podrían considerarse mayores, como construcciones indebidas o abusos de los espacios límites entre propiedades. Sea cual sea la circunstancia, todos hemos lidiado en algún momento de nuestras vidas con un vecino molesto. Pero, ¿cómo debemos de actuar ante una situación que nos está colmando la paciencia?

Lamentablemente, un desacuerdo entre dos vecinos de un condominio en Escazú terminó en fatalidad hace un par de semanas: una muerte y un hombre detenido fue el trágico saldo, más dos familias dolidas y la paz de una comunidad afectada. Este hecho nos hace pensar en cómo es nuestra relación con las personas que compartimos puerta a puerta, hasta dónde llegan nuestros derechos y también nuestros deberes. ¿Qué pasa cuando ya no podemos aguantar más las molestias?

En primera instancia, cabe destacar que nuestra sociedad ha cambiado con el paso de los años. En ese sentido, José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional, explicó que nos hemos vuelto cada vez más impersonales.

En gran parte del Siglo XXI la gente vivía en barrios y en comunidades donde se desarrollaban las relaciones humanas. Los niños crecían juntos, había mucha interacción, nos ayudábamos los unos a otros en diversas circunstancias como prestar una tacita de azúcar y devolverla con una de arroz, explicó Chinchilla.

Sin embargo, según afirma el especialista, en esta sociedad postmoderna todo eso se ha ido perdiendo. “Tenemos un contacto, pero no es lo mismo que tener una relación. Esto es muy propio de una sociedad hiperindividualizada donde cada quien cree que es autosuficiente para enfrentar la vida sin contar con los demás”, manifestó Chinchilla.

A esta situación debemos agregarle un factor determinante que es la migración local o internacional, donde no solo tenemos contacto visual ocasionalmente, sino que además convivimos con personas de muchos lugares. “Hay una gran movilidad, por lo tanto, las comunidades tienden a ser cada vez menos grupos asentados con identidad e interés de mejorar el lugar, de tener buenas relaciones. Todo esto disminuye las relaciones”, afirmó el sociólogo.

Todo se resume en que antes teníamos la costumbre de conversar con el vecino que nos ayudaba, pero ahora, quienes viven a nuestro lado, son en muchas ocasiones personas que no conocemos. Cabe destacar que en ciertas localidades, sobre todo en zonas rurales, todavía se conserva ese sentimiento de comunidad, pero en la mayor parte de la ciudad no.

Entonces, hay que decir que los mecanismos de resolución de conflictos también ha mutado. “Ahora, cuando hay un problema, lo más probable es que se trate de resolver con la forma menos apropiada, que es la de sacar mis derechos, a relucir y decir: ‘Yo tengo derecho a que usted haga tal cosa’. Seguidamente al derecho, llega la asistencia de la palabra en voz alta, del insulto, de las amenazas y todo se convierte en una competencia perversa”, agregó Chinchilla.

Los conflictos, cuando no se solucionan de manera conciliatoria, pueden cargar más las emociones. Todas esas tensiones son acumulativas, ahí es cuando brotan las reacciones que nadie desea y la pérdida del autocontrol.

La psicóloga Paola Vargas afirmó que cuando nos enfocamos en el tema del manejo de las emociones hay un punto importante a resaltar: El no saber cómo gestionarlas ni controlarlas.

Sin embargo, Vargas fue enfática en que es importante ver a cada persona desde una forma más global, desde todas sus áreas. “Hay personas que actualmente están teniendo muchas dificultades económicas o un nivel muy alto de estrés por todas las obligaciones que tenemos en el día a día. También hay temas de inseguridad que mantiene a las personas alerta y en constante miedo. Hay un tema de defensividad”, afirmó.

Todas esas presiones no solo salen a relucir en los conflictos entre vecinos, se manifiestan al manejar vehículos y en las redes sociales, por ejemplo. Según la psicóloga, cuando se analizan todas estas aristas, podemos entender que hay un tema de salud mental que no se está manejando de la manera correcta.

En primera instancia no sabemos gestionar nuestras emociones porque no sabemos reconocerlas. “Hay que ser claros en que no estamos satanizando ni el enojo ni ninguna emoción. Las emociones van a surgir en cualquier persona. Lo que uno hace con el enojo es lo que importa”, dijo la doctora.

En ese momento es cuando debemos detenernos a pensar quién nos ha enseñado a regular nuestras emociones, en qué momento de nuestra vida se nos ha enseñado sobre la inteligencia emocional para reconocer el enojo y qué hacer con estas emociones. Sobre este aspecto, Vargas aseveró que el manejo de las emociones es un tema país que se debe abordar desde la educación primaria. Incluso, agregó que lamentablemente hay una carencia de profesionales en psicología en la atención de la salud pública. Considera que, al igual que hay un especialista para tratar dolencias físicas, debería haber más profesionales enfocados en la salud mental.

Los conflictos vecinales se deben de solucionar por medio del diálogo. Si no hay un acuerdo, se debe de buscar ayuda de las autoridades judiciales o policiales encargadas. Foto: Imagen con fines ilustrativos/ Shutterstock. (Shutterstock)

¿Cómo reaccionar cuando todo parece que no tiene solución en un conflicto vecinal?

Aunque suene difícil para algunos, lo principal es mantener la calma y pensar todo en frío. Los problemas vecinales por lo general van sumando protagonistas conforme pasa el tiempo. Ya no solo es el señor de la casa contra el vecino, sino que se da la situación de que se puedan unir las esposas, los hijos y hasta otros vecinos que toman partido en la discusión. Así que el diálogo con tranquilidad es la mejor respuesta a todo.

Chinchilla explicó que, lamentablemente, la conversación se ha perdido porque hay poca paciencia para tratar los temas. “Un factor que hemos aprendido es creer que es a través de la fuerza, de la imposición del poder, que podemos hacer que otros cedan, aunque no sea su interés. Pero la fuerza lo único que va a lograr es una reacción igual. Uno no puede medir la capacidad de respuesta de otra persona”, dijo.

La psicóloga Vargas agregó que es de suma importancia no tomar ninguna decisión basada en una emoción, porque hay que entenderlas como pasajeras. “Cuando actuamos por el impulso que nos genera una emoción, en este caso el enojo, pueden atentar contra nuestra vida o la de otra persona. Lo mismo pasa cuando estoy alegre y puedo llegar a gastar mucho dinero o consumir demasiado licor. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender cómo se sienten las emociones en mi cuerpo. Es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer”, afirmó.

“Hay que evitar la confrontación. Para que haya un pleito o una discusión tiene que haber dos personas” — Erick Calderón, director operativo de la Fuerza Pública.

La experta explicó que hay que hacer una pausa y respirar. Contar hasta 10, aunque suene trillado, es un consejo vital. La doctora Vargas hizo un paréntesis muy especial en este punto y retomó la idea de que si no sabemos gestionar nuestras emociones debemos de recurrir a un especialista.

Para Vargas hay que desmitificar eso de que ir al psicólogo solo es para personas con problemas de trastornos. Un profesional puede brindar herramientas para el manejo de diferentes emociones. Incluso, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece información y apoyo desde el sitio www.sanamentecr.org.

Siguiendo con las recomendaciones, también es importante contar con personas que nos ayuden a controlarnos, una red de apoyo formada por gente de nuestra confianza, quienes sabemos que no reaccionarían de la misma manera que nosotros. “Necesitamos a alguien que esté a nuestro lado cuando hay una situación que nos sobrepasa. Pero hay que ser muy sabios al elegirlos”, afirmó.

Si la confrontación se dio y subió de tono, es mejor retirarse del lugar. Para pelear o discutir se necesitan dos personas, esto lo reafirmó tanto la doctora Vargas como el oficial Erick Calderón, director operativo de la Fuerza Pública, quien confirmó que ellos, como responsables de resguardar la seguridad ciudadana, se enfrentan a muchos casos de conflictos vecinales.

En algún momento, un problema vecinal entre dos personas involucra a más en la situación, tales como esposos, hijos y hasta otros vecinos toman parte en la discusión. Foto con fines ilustrativos/Shutterstock. (Shutterstock)

“Siempre, siempre, hay que evitar la confrontación”, expresó Calderón.

Otro consejo del sociólogo Chinchilla es que si ya se agotó la vía del diálogo, es necesario acudir a las autoridades judiciales o policiales correspondientes, a pesar de que este trámite puede sumar más tensión al problema, ya que requiere de mayor paciencia para la resolución.

“Lo principal es tratar de entablar una convivencia armoniosa, pacífica y comprensiva de las diferencias, entendiendo que aunque yo tengo derechos, las otras personas también”, concluyó el especialista.

El oficial Calderón afirmó que en la Fuerza Pública están en la disposición de atender las denuncias sobre conflictos vecinales. Muchas de ellas, incluso, les ingresan por medio del sistema de emergencias 9-1-1. En los casos que atienden ellos fungen como conciliadores, si la situación continúa, las personas involucradas deben de acudir a un juzgado a interponer una denuncia.

“Un factor que hemos aprendido es creer que es a través de la fuerza, de la imposición del poder, que podemos hacer que otros cedan, aunque no sea su interés. Pero la fuerza lo único que va a lograr es una reacción igual. Uno no puede medir la capacidad de respuesta de otra persona” — José Carlos Chinchilla, sociólogo Universidad Nacional

Cuando se siente que otra persona está transgrediendo su espacio de privacidad, sus bienes o su familia, se puede llamar a la policía. Ellos se encargan de levantar una constancia de lo sucedido para realizar las respectivas anotaciones y que queden de manera oficial en caso de una demanda.

Las Casas de Justicia, una opción poco conocida para solucionar problemas vecinales

Desde el año 2001, Costa Rica cuenta con el programa Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz. Este programa brinda a la población la posibilidad de resolver conflictos de manera pacífica a través del diálogo y la mediación por parte de una persona imparcial en el problema.

Gracias a este programa, se pueden solventar de manera conciliatoria diversas situaciones vecinales y alcanzar un acuerdo legal para resolver las diferencias sin la necesidad de plantear demandas en los Tribunales de Justicia. El servicio que brindan es gratuito.

Nataly Artavia, directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz reafirmó la idea de que las personas vivimos en tiempos de mucho estrés y, lamentablemente, de violencia. Ella concuerda en que cuando tenemos algún conflicto lo mejor es no reaccionar bajo la influencia de las emociones, tales como el enojo, la ira y la frustración.

“El servicio de las Casas de Justicia es abierto a la ciudadanía. Cualquier persona puede acudir a consultar su caso”, explicó.

Cuando existe algún conflicto entre dos partes, una de ellas puede buscar la asesoría. Si ambos lados están de acuerdo en participar, se someten de manera voluntaria a un proceso de mediación de conciliación. Los mediadores explican el procedimiento, cuáles son los alcances y las consecuencias de llegar a un acuerdo muto. El trámite es confidencial.

Se realiza una entrevista individual con las partes para estudiar el caso. Se establecen las reglas y se comienza con el díalogo. El conciliador orienta a los involucrados para brindar posibles soluciones hasta llegar a la conciliación, que termina en un acuerdo por escrito que es firmado por todos. El documento en cuestión es legal en conformidad con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.

“La conciliación tiene el valor de cosa juzgada material, es decir, que tiene el valor de una sentencia en firme. Si alguna de las partes incumple el acuerdo, la otra puede llevarlo a la vida judicial. En este caso no se inicia un proceso, sino que va de una vez a la fase de ejecución de la sentencia”, agregó Artavia.

En su mayoría, los mediadores son abogados del Ministerio de Justicia y Paz y tienen formación en materia de resolución alterna de conflictos.

Saber manejar las emociones es importante a la hora de resolver problemas con los vecinos. Hay que aprender a mantener la calma y contar hasta 10 es un ejercicio vital, según la psicóloga Paola Vargas. Foto con fines ilustrativos/Shutterstock. (Shutterstock)

Algunos de los problemas que ayudan a resolver son de tipo vecinal y comunal (como linderos, colindancias, servidumbres, ruidos, problemas con animales, estacionamientos en lugares inadecuados, daños menores a la propiedad, así como temáticas de basura y contaminación).

También tratan asuntos familiares, como pensiones alimentarias y régimen de visitas, entre otros.

Para información sobre este servicio, puede comunicarse a los teléfonos 2221-7447 y 2233-0905 o al correo electrónico direccionnacionalrac@mj.go.cr. En todo el territorio nacional hay varias oficinas de las Casas de Justicia.

