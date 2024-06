¿Por qué un pleito vecinal puede terminar en homicidio? Esto dice una psicóloga

La escena aún permanece fresca en la memoria de quienes vieron el video del homicidio en Guachipelín que ha circulado por redes sociales. Una diferencia entre dos familias vecinas que vivían pared con pared, en un condominio de Escazú, destruyó sus vidas.

La discusión entre dos mujeres por el cierre de una llave de agua que da servicio a las viviendas escaló a un escenario de crimen cuando el esposo de una de ellas disparó múltiples veces al marido de la otra. ¿Por qué es posible que esto pase? ¿Qué nos puede decir la situación ocurrida en Guachipelín sobre nuestra salud mental y el manejo de las emociones?

La Nación conversó con la psicóloga Jackie Solano, quien asegura que en ese incidente hay un evidente mal manejo de las emociones por parte de todos los involucrados. “Lo que uno percibe detrás de lo que pasó es que esas personas tienen problemas serios de fondo, como ansiedad y estrés, algo a nivel emocional que no tiene que ver directamente con el conflicto. En la vida nos recargamos de situaciones no resueltas y pasamos como una olla de presión; por eso, descargamos ante cualquier evento por mínimo que parezca.

“Puede ser que yo ande enojada desde hace un mes porque perdí el trabajo o porque no puedo viajar; quizá porque mi novio me dejó, incluso por algo que me pasó en la infancia y me encuentro con una situación en el camino que me detona. Puede ser un problema mínimo, y reviento”, explica Solano.

La psicóloga también atribuye este tipo de comportamientos explosivos al estilo de vida que las personas ahora consumen en redes sociales. También a las series en las que todo se resuelve con violencia y se destaca la posesión de armas.

Situaciones no resueltas que arrastramos desde la infancia pueden estallar en cualquier momento con eventos mínimos. Por eso, la importancia de ser conscientes de nuestras emociones y, si es necesario, buscar ayuda. Imagen: Shutterstock (Shutterstock)

El excesivo consumo de redes sociales por medio de pantallas genera una baja tolerancia a la frustración. Estimula un deseo casi incontrolable por la inmediatez, donde la persona exige que todos los problemas se resuelvan de inmediato.

Para Solano, estos conflictos vecinales estallan por aparentes “tonteras”: “cortaste el zacate y me lo tiraste en mi jardín, pasó con el perro y no juntó los excrementos... buscamos cualquier excusa para hacer berrinche, reacciono pero luego ¿qué? Cuando ya pasan las cosas, salen con ‘no me di cuenta de lo que hice, no lo pensé'”.

El consumo de estos contenidos está generando comportamientos insospechados, especialmente en niños, niñas y adolescentes, aunque no excluye a los adultos.

“Siempre le digo a la gente que esto es como Alcohólicos Anónimos: si no se reconoce un problema emocional, si no se admite estar triste o enojado, se puede detonar en cualquier momento por cualquier cosa.

“Uno tiene que tener un autoconocimiento para buscar ayuda, para salir a respirar, o darse cinco minutos para llorar ante una situación que lo agobie. La mayoría de las personas no tienen ese autoconocimiento y esto nos dificulta reconocer que algo está mal en nosotros”, agregó Solano.

Tras convertirse el condominio en escenario de un crimen, la comunidad debería buscar ayuda y procurar una intervención en crisis, recomendó la psicóloga.

