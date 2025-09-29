Revista Dominical

Andrea Álvarez explica por qué hizo solo una pregunta a Rodrigo Chaves en comisión de inmunidad que duró 4 horas

En entrevista con ‘Revista Dominical’, la verdiblanca Andrea Álvarez explicó por qué su rol en la comparecencia de Rodrigo Chaves fue “menos de obligar a la rendición de cuentas” y más de “darle la oportunidad al presidente para que se defienda”

Por Roger Bolaños Vargas

Hoy únicamente es para hacer preguntas”. Esa fue la frase que utilizó la diputada Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuando abrió el espacio para los cuestionamientos durante la comparecencia del presidente Rodrigo Chaves ante la comisión especial que analizó la histórica solicitud de levantamiento de inmunidad del mandatario. Sin embargo, su ejercicio se quedó en singular, ya que hizo solamente una pregunta en cuatro horas de interrogatorio.








Andrea ÁlvarezPLNRodrigo ChavesInmunidad
Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

