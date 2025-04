Álvaro Ramos dice que CCSS no le permite devolver dinero de sobresueldos

El ex presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos Chaves, reclama que, pese a su insistencia, las autoridades de la institución no le permiten devolver el dinero que recibió por sobresueldos mientras ocupó ese cargo, entre mayo y setiembre del 2022, cuando fue destituido por diferencias de criterio con el presidente Rodrigo Chaves.

En diciembre del 2023, la Contraloría General de la República (CGR) alertó que la entonces presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel, recibía un salario de ¢7 millones mensuales de forma ilegal. Según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, implementada en el 2018, a la jerarca debía aplicarle un tope de ¢5.565.000 mensuales. Por tanto, hubo un sobresueldo de ¢1.593.848 mensuales.

La Contraloría ordenó a la Junta Directiva ajustar de inmediato el monto devengado por Esquivel y recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto derivado de las diferencias, como aguinaldos, salarios escolares, cargas sociales y fondo de capitalización laboral, entre otros.

Días después, el 9 de enero del 2024, el exjerarca Álvaro Ramos envió una carta a la Junta Directiva de la CCSS en la que pidió que se calculara cuánto se le pagó de más y se le indicara cómo pagar. Sin embargo, año y tres meses después, no ha recibido respuesta.

En entrevista con Revista Dominical, Ramos afirmó que en la CCSS ha encontrado una “actitud de no dejarme devolver el dinero”, pese a que envió varios correos solicitándolo. Además, remarcó que en el momento que se le notifique cuánto dinero debe, lo pagará de inmediato.

En diciembre del 2023 la Contraloría determinó que se estaba pagando un sobresalario al jerarca de la CCSS. Eso lo implicó a usted y a la presidenta de entonces, Marta Esquivel. Usted dijo que devolvería el dinero. ¿En qué etapa está eso?

— Nunca avanzó, de hecho he llamado varias veces a la Dirección Jurídica. Viera qué complicado fue todo eso, porque mandé varios correos, pero no me los respondían, o me decían que no cumplían con el formato necesario para podérmelo tramitar.

“En la desesperación de que no querían recibirme los correos, tuve que mandar un mensajero con un documento firmado en físico, y ese sí me lo tuvieron que recibir. Pero yo vi que estaban con una actitud de no dejarme devolver el dinero.

“Claro, el proceso ha sido lentísimo, porque después ocurrió todo lo que ocurrió con doña Marta, el caso Barrenador. Ella prolongó por muchos meses la recepción del documento. Ha sido imposible pagarlo.

“Por supuesto, en el momento en que me notifiquen yo pago. Si llego a la Presidencia, casi que le tendré que dar una instrucción a mi presidente ejecutivo para que me tramite el pago, porque ya vi que en este gobierno no lo voy a lograr. Desafortunadamente no se puede pagar si no hay el encuadre, pero por supuesto yo tengo ahí en reserva el dinero".

— ¿Tiene idea de cuánto sería?

— Como unos tres millones y algo, cuatro millones, por ahí. Pero claro, como no me cobran seguramente está subiendo intereses, lo cual es aún más molesto. Bueno, cuando me digan cuánto es, yo lo pago.

— ¿Si consultamos a la Dirección Jurídica de la CCSS deberían confirmarnos que usted les envió el documento pidiendo eso?

— Así es, deberían, y yo lo tengo en cualquier caso.

La Nación confirmó que la Junta Directiva de la CCSS discutió el tema en la sesión del sábado 11 de mayo del 2024.

En esa ocasión, la directiva Martha Rodríguez, representante de los trabajadores ante la Junta, sugirió que se le pidiera un criterio a la Dirección Jurídica de la Caja, pues eso mismo se hizo cuando se presentó el caso del salario de Marta Esquivel.

Los directivos acordaron enviar la consulta y dar un plazo de tres semanas para obtener la respuesta.

Este medio intentó hablar con Rodríguez para conocer el estado de la gestión y saber si el tema se discutió en alguna sesión posterior, sin embargo, no fue posible contactarla.

Asimismo, Revista Dominical envió preguntas a la oficina de prensa de la CCSS desde el miércoles 9 de abril a las 8 de la mañana. Se consultó si la institución recibió las cartas y correos enviados por Ramos, y se cuestionó por qué no se ha realizado el cobro formal a Ramos y Esquivel tras más de un año.

Asimismo, se preguntó cuál es el monto adeudado por ambos ex presidentes ejecutivos y en qué estado se encuentra el proceso. No obstante, hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.

La exjerarca de la CCSS y actual ministra de Planificación del gobierno de Rodrigo Chaves, Marta Eugenia Esquivel, tampoco ha devuelto el dinero que se le pagó de más. Sin embargo, en su caso, a diferencia de Ramos, se ha opuesto rotundamente.

La ex presidenta ejecutiva de la CCSS y ministra de Planificación, Marta Esquivel, se ha negado a devolver el dinero que se le pagó de más. (JOHN DURAN)

Según publicó el medio El Observador el pasado 13 de febrero, Esquivel prepara una demanda laboral contra la Caja al alegar que la entidad le dejó de pagar los ¢1,5 millones mensuales que, en su criterio, merecía legítimamente.

La ex presidenta ejecutiva se resiste a acatar la directriz e incluso contradijo lo dicho por ella misma en enero del 2023, cuando presentó una consulta al Ministerio de Planificación (Mideplán).

“Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera un procedimiento. A mí no se me ha respetado el debido proceso”, aseveró el 11 de enero del 2024.

El 26 de enero el Mideplán le dio la razón a la Contraloría; pese a esto, más de un año después, Esquivel anunció su demanda contra la Caja.

