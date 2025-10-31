¿Ya no pitan los dobles? La polémica que sigue rodeando la NBA

Giannis Antetokounmpo en la victoria ante los New York Knicks del 28 de octubre

Con el inicio de la temporada del mejor baloncesto del mundo, la NBA, las polémicas también comienzan, y esta vez se debe a la irregularidad con la que se pitan los dobles.

La regla del “Paso 0″ se incluyó en la NBA como un intento por determinar cómo se pitan los pasos, en vez de regularlo, y esto causó un descontrol sobre qué es una infracción y qué no.

La regla determina que no cuenta el pie que está en el suelo en el momento en que el jugador recoge el balón con ambas manos o lo controla completamente al driblar. Después de ese llamado Paso 0, el jugador puede dar dos pasos más antes de soltar el balón, ya sea para pasarlo a un compañero o para lanzar al aro.

El problema comenzó cuando jugadores como LeBron, Russell Westbrook o Giannis Antetokounmpo realizaban una cantidad de pasos exagerada con el control del balón sin recibir ningún tipo de castigo.

Las pruebas en video circulan desde hace tiempo: Russell Westbrook realizó una jugada donde parece dar 3 pasos antes de anotar, lo que debió ser pitado como infracción, y el más reciente fue Giannis Antetokounmpo donde da la impresión de caminar 4 pasos antes de anotar.

Esto generó opiniones divididas entre los fans, hay quienes dicen que no tenía control del balón y quienes creen que sí.

Este modo de jugar en la NBA provoca que los jugadores que participan en torneos internacionales, los cuales se juegan bajo las reglas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) sean sancionados por “pasos” que en la NBA no serían pitados.

Así que la polémica sigue “caminando” en esta nueva temporada del baloncesto estadounidense.

Esta es una recopilación de jugadas de LeBron que debieron pitarse como “doble”.

Esta sí se la pitaron a Westbrook, pero porque corrió una maratón sin picar la bola.