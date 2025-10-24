Debut histórico en la NBA: Novato rompe récords de LeBron James y Allen Iverson

Con el inicio de la NBA, el camino de muchos novatos comenzó, pero hubo uno que con tan solo 12 minutos en cancha rompió un récord.

El novato de los Philadelphia 76ers V. J. Edgecombe hizo su debut en la NBA en el primer partido de la temporada, ante los Boston Celtics en el TD Garden.

Edgecombe viene de la isla Bimini en Bahamas y logró llegar a la NBA mediante el Draft 2025, seleccionado en la tercera posición por los 76ers.

El bahameño inició el partido como titular y en el primer cuarto del juego anotó 14 puntos, rompiendo el récord de más puntos en el primer cuarto en un debut.

Este récord lo poseía ni más ni menos que LeBron James, que en su debut logró anotar 12 puntos en el primer cuarto jugado en su carrera, el 29 de octubre del 2003, cuando militaba con los Cavs de Cleveland.

Edgecombe terminó el encuentro con 34 puntos, convirtiéndose en el tercer debut con más puntos en la historia, detrás de Frank Selvy (35pts, 1954) y Wilt Chamberlain (43pts, 1959).

Además, esto le dio un segundo récord, esta vez, la mayor cantidad de puntos en el debut de la historia de los Philadelphia 76ers.

Este segundo récord era de otro gran nombre como Allen Iverson, leyenda de los 76ers y la NBA, quien consiguió 30 puntos en su debut en la liga.

Por otra parte, su compañero Tyrese Maxey terminó con 40 puntos y con un marcador de 116-117 los 76ers se llevaron el primer partido de la temporada.