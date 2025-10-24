Puro Deporte

Debut histórico en la NBA: Novato rompe récords de LeBron James y Allen Iverson

Joven de 20 años consiguió dos récords en su debut de la NBA contra los históricos Boston Celtics

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Edgecombe en su video con Adidas
Edgecombe en su video con Adidas (Adidas/Adidas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NBAPhiladelphia 76ersDeportesBaloncestoV. J. EdgecombeLeBron JamesAllen Iverson
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.