Costa Rica vs. Honduras: Árbitro del año en la MLS será el encargado de dirigir ‘final’ de Centroamérica

La FIFA confirmó los árbitros designados para los próximos dos partidos eliminatorios de la Selección Mayor de Costa Rica, por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.
El decisivo y crucial compromiso frente a Honduras, el próximo 18 de noviembre, en el INS Estadio a las 7 p. m., será dirigido por el árbitro canadiense Drew Fischer, de 45 años, acompañado de Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, y Pierre-Luc Lauzière como cuarto árbitro, todos de Canadá.
El VAR estará a cargo de Armando Villarreal y Víctor Rivas, ambos de Estados Unidos.
Fisher fue elegido árbitro del año de la MLS en 2024 y tiene amplia experiencia en el referato, especialmente en torneos como Copa Oro, Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes, Copa de Naciones, Copa de Campeones de la Concacaf y eliminatorias mundialistas, se indicó en el comunicado de prensa de la Fedefutbol.
Drew Fischer ya dirigió a Costa Rica, en el entonces llamado Estadio Nacional, en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, ante Jamaica (victoria tica 3-0).
Para el encuentro del 13 de noviembre contra Haití, en Curazao, el juez central será Joseph Dickerson, de 37 años, junto a Cameron Blanchard y Logan Brown como asistentes, todos de Estados Unidos. El cuarto árbitro será JR Guido González, de la misma nacionalidad.
Detrás del VAR estarán Erick Miranda y Óscar Mejía, de México.
Dickerson ha sido encargado de pitar en reconocidos torneos como Copa Oro, en partidos de la MLS y el Mundial Sub-20. Ya ha tenido la responsabilidad de arbitrar un partido de la Tricolor en junio de este año, cuando se jugó contra Surinam (Copa Oro) y en el que los nacionales triunfaron 4-3.