Puro Deporte

Regresó la NBA: Equipos a seguir y el posible adiós de LeBron James

Vea lo más destacado y la información a seguir para esta nueva temporada de la NBA

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Oklahoma City Thunder recibió el anillo de campeón, LeBron James no jugó el primer partido
Oklahoma City Thunder recibió el anillo de campeón y LeBron James no jugó el primer partido (NBA/NBA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NBABaloncestoDeportesLeBron James
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.