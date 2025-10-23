Regresó la NBA: Equipos a seguir y el posible adiós de LeBron James

Oklahoma City Thunder recibió el anillo de campeón y LeBron James no jugó el primer partido

Con el inicio de la temporada 2025-26 de la NBA el futuro de LeBron es incierto, hay nuevos candidatos al título y novatos que quieren demostrar su calidad. Aquí le traemos toda la información.

Tras la incorporación de Luka Dončić la temporada anterior, los Lakers armaron un equipo capaz de competir por el título y quedó demostrado.

Pasaron de ser un conjunto que apenas luchaba por los últimos puestos de postemporada, a consolidarse en la tercera posición del oeste.

Con este cambio, la ilusión de competir por el anillo regresó, aunque se esfumó tras caer en primera ronda ante Minnesota.

Tras esto, se dio a conocer que LeBron James optó por su último año de contrato de $52,6 millones, pero rechazó una extensión con Los Ángeles Lakers.

Esto generó el debate de si LeBron se retirará al finalizar la temporada, aunque mantuvo promedios de estrella con 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias la pasada campaña.

Lo cierto es que si los Lakers quieren ganar otro campeonato bajo el liderato de LeBron, esta es posiblemente la última oportunidad.

Aparte de los Lakers de Luka y LeBron, ¿qué otros equipos pelearán por coronarse campeones? A continuación le traemos un repaso:

Oklahoma City Thunder: Los actuales campeones no realizaron grandes cambios en su equipo para este inicio de temporada, finalizaron la campaña 2024-25 con 68 victorias y solo 14 derrotas. Con el MVP de la liga Shai Gilgeous-Alexander a gran nivel, se perfilan como favoritos.

Houston Rockets: Tras una gran temporada 2024-25 donde finalizaron segundos en la Conferencia Oeste, solo por detrás de los Thunder, los Rockets le dieron salida a Jalen Green, quien no rindió en la postemporada y a Dillon Brooks, ambos enviados a los Suns de Phoenix.

Estos movimientos fueron para contratar al ya veterano Kevin Durant, jugador que a pesar de tener 37 años, es uno de los anotadores más letales de la historia. La campaña 2024-25 la finalizó promediando 26,6 puntos con un porcentaje de tiro del 52,7%.

Junto a jóvenes como Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr y Reed Sheppard, los Rockets esperan competir por el anillo de este año y los próximos.

New York Knicks: La temporada anterior, los Knicks se perfilaron como uno de los favoritos de la Conferencia Este, con un récord de 51 victorias y 31 derrotas aseguraron el tercer lugar de la conferencia.

Llegaron a las Finales de Conferencia, donde cayeron ante los Indiana Pacers. Para esta campaña añadieron a Jordan Clarkson y Guerschon Yabusele, dándole más profundidad al equipo con jugadores experimentados.

Cleveland Cavaliers: Los Cavs vienen de una temporada de 64 victorias y 18 derrotas, con lo que finalizaron primeros en la Conferencia Este, y se esperaba un gran rendimiento en la postemporada.

A pesar de las expectativas, los Cavaliers cayeron en la primera ronda contra los Pacers, finalizando una temporada histórica de la peor manera posible.

En el mercado, realizaron pocos movimientos, pero uno de ellos fue la incorporación de Lonzo Ball, hermano mayor de la estrella de los Hornets LaMelo Ball. Lonzo viene de jugar su primera temporada tras 2 años fuera por una grave lesión en su rodilla izquierda.

Junto a Donovan Mitchell, Evan Mobley y el resto del equipo, se espera que Lonzo recupere nivel y los Cavs peleen por el primer puesto de la conferencia.

Si bien estos equipos son los que se espera peleen por el título, no hay que perderle la vista a los demás equipos que tras el Draft 2025 adquirieron jóvenes que quieren comerse la liga.

El caso más conocido es el de Cooper Flagg, jugador seleccionado por los Dallas Mavericks que en Duke University demostró su calidad y espera hacer lo mismo en la NBA.

Cooper Flagg en el entrenamiento con los Dallas Mavericks (Dallas Mavericks/@dallasmavs)

Otro novato a seguir es la tercera selección del Draft, V. J. Edgecombe de los Philadelphia76ers, con una velocidad, explosividad y salto que pocos jugadores tienen.

La temporada regular de la NBA abarcará hasta abril del 2026, con 82 juegos por equipo y la postemporada acabará aproximadamente en junio del próximo año.