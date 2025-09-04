Puro Deporte

Washington Ortega cuenta la verdad de su renovación con Alajuelense (video)

Washington Ortega sabía que tenía que quedarse en Liga Deportiva Alajuelense y explica los motivos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Washington Ortega habla de su renovación con Alajuelense







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseWashington OrtegaApertura 2025Movimientos de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.