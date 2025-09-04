Washington Ortega cuenta la verdad de su renovación con Alajuelense (video)

Washington Ortega, el carismático guardameta uruguayo de Liga Deportiva Alajuelense contó qué lo impulsó a estampar su firma que lo une al club rojinegro hasta 2028.

El charrúa confesó que la decisión de permanecer en Alajuelense fue sencilla, impulsada por el cálido recibimiento que su familia y él han experimentado desde su llegada.

LEA MÁS: Alajuelense se asegura para rato una ‘herencia’ que dejó Alexandre Guimaraes

“Estoy muy contento, mi familia también, porque desde el día uno que llegamos la gente nos ha tratado muy bien, nos han hecho estar como en casa. Tenía que quedarme, lo hablamos mucho con la familia y estamos contentos de poder quedarnos”, comentó Washington Ortega, en declaraciones difundidas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

Mencionó que la adaptación a Costa Rica ha sido fluida, en gran parte, gracias a las similitudes culturales con su país natal.

Washington Ortega llegó en enero a Liga Deportiva Alajuelense con un contrato por un año, pero ahora lo extendió hasta 2028. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Es un país muy parecido a Uruguay, entonces mi familia está muy contenta y les gusta más acá que Bogotá, así que la familia es importante para esas decisiones”, explicó, haciendo una comparación con su anterior experiencia en Colombia.

LEA MÁS: Washington Ortega, portero de Alajuelense: ‘Ahora a abrir una cervecita con mi viejo en el cielo’

Washington Ortega forjó un lazo especial con la afición manuda, algo que se refleja en su compromiso y en detalles como la pulsera de “La Doce” que siempre lleva. Para él, esta conexión con el liguismo es mutua.

“Sentí el cariño desde el día uno que llegué y yo también quería sentirme identificado con el club. Siempre en los clubes en los que he estado me gusta sentirme identificado y poder dar lo mejor, representarlos de la mejor manera y acá encontré todo eso, ese cariño mutuo que a veces uno no lo espera y se da”, declaró el guardameta.

LEA MÁS: Audio de Washington Ortega en la intimidad del camerino encendió a Alajuelense y se vuelve viral

El portero enfatizó su gratitud hacia los seguidores rojinegros, reconociendo el papel crucial que han jugado en su proceso de adaptación.

“La afición espectacular desde el día uno, se dicen muchas cosas todo el tiempo, pero ese cariño mutuo fue muy rápido y me hizo más fácil todo. Estoy muy agradecido de todo el cariño que he recibido de la gente y para mí, esa es una satisfacción muy grande, porque quiere decir que se han hecho las cosas bien”, añadió.

El uruguayo no se cansa de decir que quiere alcanzar grandes cosas con la Liga. Disfruta mucho del día a día, del privilegio de entrenar, asegura que le encanta estar en el club y afirma que las cosas van bien.

El compromiso del uruguayo es claro: luchar por los títulos que la afición anhela.

“Lo que deseo desde el día uno que llegué es poder ganar muchos títulos y que esa relación y con el club sea cada vez más fuerte y más linda”, concluyó Washington Ortega.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.