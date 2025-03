Uno de los jugadores más liguistas de Alajuelense quedó en ‘shock’ con palabras de Alexandre Guimaraes

Guillermo Villalobos no lo podía creer cuando Alexandre Guimaraes conversó con él para comunicarle una decisión importante. Ese instante nunca lo olvidará, porque es bien conocido que se trata de uno de los futbolistas más manudos que tiene Liga Deportiva Alajuelense en la actualidad.

Lo que el entrenador le dijo fue que para el partido contra Cartaginés, que terminó con un empate (1-1), no solo sería titular, sino que también le correspondería llevar la banda de capitán.

LEA MÁS: Jonathan Moya no se esconde y se refiere a lo que hoy le critica la afición de Alajuelense

“Para mí es un honor, nunca he ocultado que soy aficionado a este club, es algo que siempre soñé. El profe cuando conversó conmigo y me dijo que iba a portar la cinta, para mí fue un sueño hecho realidad.

”He trabajado mucho para eso, también tengo que agarrar ese rol, sabiendo que por el frente hay grandes personas como Celso (Borges), Alexis (Gamboa) y Diego (Campos), que son los tres capitanes referentes de este equipo”, relató Guillermo Villalobos.

Por eso mismo, se sentía en shock, porque cayó en cuenta de que Guima le estaba dando una oportunidad muy significativa para él; un reto bonito, que lo motivó mucho más para seguir luchando.

“Ser capitán de la Liga desde un inicio es un sueño hecho realidad, porque nunca he ocultado que soy liguista, desde pequeño iba al estadio y es un sueño. Cuando el profe me dijo no me lo creía, porque al final yo trabajo para dar mi granito de arena, y que me den esa responsabilidad, es bonito para mí”, recalcó.

LEA MÁS: Javier Delgado destapa su verdad sobre Orlando Galo y Alajuelense: ‘Él nos engañó'

Quienes portan esa cinta, por lo general presentan características distintas, de liderazgo y carácter, algo que no le falta a ese aguerrido jugador que responde donde sea, como defensa central, lateral o contención.

“Es algo que a mí me caracteriza, siempre he tenido ese liderazgo y al final también me siento muy respaldado por el grupo. Yo creo que es un muy buen grupo y me sentí muy bien siendo un líder”, respondió Guillermo Villalobos ante una consulta de La Nación.

LEA MÁS: Diego Campos responde múltiples dudas sobre qué pasa con los goles de Alajuelense

Como liguista empedernido, el futbolista afirma que a lo interno del camerino entienden a la afición, que siempre exige los tres puntos.

“Para eso trabajamos, para eso luchamos, que nos sigan apoyando, porque estamos dando lo mejor de nosotros y se vienen momentos buenos”, indicó. Sin embargo, ese último partido en el “Fello” Meza implicó un empate más y admitió que no era lo que querían.

Al recapitular lo que pasó en ese partido, el zaguero recordó que se vio en los primeros minutos que intentaron encimar a Cartaginés, pero al final de cuentas, no estaban jugando contra cualquier rival.

“Es un equipo bien trabajado por Andrés Carevic y el punto nos ayuda a seguir en la lucha. Tenemos que tener más atención en la parte defensiva, el gol de ellos cae porque tenemos que estar bien parados, hay que ser autocríticos nosotros, y como exigimos hacer goles, también nosotros tenemos que estar mejor parados y hablar más atrás”, apuntó.

Guillermo Villalobos es una ficha polifuncional en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

LEA MÁS: El nuevo reto de Santiago van der Putten con la Selección podría cambiarlo todo

Ahora viene la disputa de un título, de ese Torneo de Copa en una final que pone frente a frente a Liga Deportiva Alajuelense contra Puntarenas FC. Ese reto será el sábado, en un duelo a partido único a partir de las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

“Hay que darle el mérito a Puntarenas que está haciendo un gran trabajo y por eso ahorita es el líder general, pero al final de cuentas nosotros somos la Liga, tenemos que salir a ganar y por dicha tenemos esta semana larga para descansar un poco; porque también el trajín que traíamos, aunque algunos digan que no, sí es un poco cansado. Hay que aprovechar esta semana porque el sábado tenemos que ganar”, afirmó.

También dijo que aunque la Liga tiene la consigna de lograr el bicampeonato en el Torneo de Copa, el equipo también tiene muy claro que el objetivo principal es el campeonato nacional.

La final de Copa tiene otra característica peculiar y es que ni rojinegros ni porteños conocen la derrota en lo que va del Clausura 2025, pero es algo que Guillermo Villalobos pone en un segundo plano.

“Al final de cuentas, ser invicto o no, tampoco sirve de mucho, lo que nosotros peleamos es el liderato general. Si me dices que perdemos el invicto, pero somos líderes generales al final del torneo, te lo compro. Lo que queremos es el liderato, y tenemos que trabajar para conseguir los tres puntos”, concluyó el hombre que entró en el rango de capitán y que hizo realidad uno de sus muchos sueños con la Liga.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.