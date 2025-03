Javier Delgado destapa su verdad sobre Orlando Galo y Alajuelense: ‘Él nos engañó'

Ya lo pasado, pasado... Pero muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense no olvidan, incluso algunos aún no comprenden qué fue lo que pasó en realidad cuando Orlando Galo se marchó de la Liga y fichó con el Club Sport Herediano.

Mucho tiempo después, el tema revivió. ¿Cómo? Resulta que Javier Delgado fue invitado al programa Zona Fan, bajo la conducción de Mitchelle Sánchez y cuando en ese espacio decidieron leer algunas consultas de aficionados, una interrogante abordó ese tema puntual: ¿Tuvo algo que ver con la salida de Orlando Galo en la Liga?

Javier Delgado indicó que era una muy buena pregunta, porque para ese entonces, él fungía como gerente deportivo de la institución rojinegra.

LEA MÁS: Diego Campos responde múltiples dudas sobre qué pasa con los goles de Alajuelense

Pero, ¿tuvo algo que ver? “Sí y no... Sí, porque se fue cuando yo estaba ejerciendo la gerencia deportiva. Y no, porque Galo nos engañó. Él nos engañó y yo se lo mantengo donde quiera, de frente.

”Porque yo hablé con Galo y le dije: ‘¿Usted ya firmó con algún equipo, usted va para otro lado?’ Y contestó: ‘No, no, no... No, no, profe, no, no, no, no, no...’. Y al final sí ya había firmado. Entonces, para mí, la palabra de la persona sigue valiendo”, afirmó Javier Delgado.

En octubre de 2018, Orlando Galo declaró: “Tengo contrato con Alajuelense, me levantaron falsos de que yo firmé con otro club”. En ese momento, dijo que todo se trataba de un chisme.

Lo que pasó fue que el futbolista tenía contrato con Alajuelense, sí; pero de alto rendimiento. Es decir, su vínculo con la Liga, legalmente, no era profesional. Y eso le abría la posibilidad de marcharse. El 31 de diciembre de 2018, Alajuelense confirmó que Galo pasaba a ser jugador de Herediano.

LEA MÁS: ¿Celso Borges evade impuestos? Esto dice Hacienda sobre el capitán de Alajuelense

El tiempo pasó y, a estas alturas, en 2025, Javier Delgado asegura que él no tiene nada en contra de Orlando Galo y que más bien lo define como un gran jugador.

“Creo que el cambio le sirvió, porque con Herediano elevó su participación y de todo, pero nosotros le hicimos la oferta que teníamos que hacerla y no la aceptó, porque yo creo que ya tenía arreglado con Herediano”, mencionó el Sheriff, quien es el gerente de operaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Más allá de esa inquietud sobre Orlando Galo, Javier Delgado habló en Zona Fan sobre múltiples temas relacionados a Alajuelense, y para quienes tienen dudas, expresó que se dice mucho del CAR, como si fuera la fábrica de un producto ya terminado.

Sin embargo, él considera que en realidad sigue siendo un lugar donde se dan las condiciones para que los muchachos que fueron vistos, visoreados, o que vienen desde un proceso, desarrollen todas las cualidades necesarias para ser un jugador profesional de fútbol, y ser tomados en cuenta en el equipo de Primera División.

Orlando Galo se encuentra actualmente con la Selección de Costa Rica, de cara al repechaje contra Belice. (Prensa FCRF/Fotografía)

Mencionó que en la actualidad, 58 muchachos que vienen de lugares fuera de la Gran Área Metropolitana viven en el CAR. Ahí estudian, se alimentan y entrenan.

“La experiencia que uno ha tenido a través del tiempo es que de ellos, no todos van a llegar, no hay campo para todos, para ser futbolistas profesionales. Lo que pretendemos es darles las herramientas necesarias para que se desarrollen en la parte física, técnica, táctica, mental, de carácter y en la parte educativa, si es jugador es ganancia para todos”, citó.

Según él, si llegan a jugar con el primer equipo de la Liga, perfecto. Si pasan a otro club, pues de igual manera se cumple el objetivo de que jueguen fútbol, y si no logran abrirse un campo en este deporte, serán personas formadas con un desarrollo integral para desempeñarse en otra profesión.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.