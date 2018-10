“Yo tengo contrato con Liga Deportiva Alajuelense, venía de la gira y bajándome del avión y el teléfono me empezó a estallar de tantas notificaciones sobre ese chisme. Me levantaron falsos de que yo firmé con otro club. Se lo pueden preguntar al presidente, yo tengo contrato con la Liga y no sé qué es lo que dice Jafet Soto, no sé si han negociado entre ellos o algo, pero yo tengo contrato con Liga Deportiva Alajuelense”, respondió Galo a La Nación.