Este es un desenlace a una historia que se inició desde octubre. En redes sociales se soltó el rumor de que Jafet Soto buscaría contratar al zaguero. En aquella ocasión, Soto solo se limitó a decir en La Nación: “Yo de ese tema no me voy a referir. Se puede decir lo que sea, es un gran jugador. Me encantaría tenerlo, pero quién sabe. Es un jugador interesante, muy interesante”.