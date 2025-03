El nuevo reto de Santiago van der Putten con la Selección podría cambiarlo todo

El defensa de Alajuelense, Santiago van der Putten, disfruta cada momento de su primera convocatoria oficial con la Selección de Costa Rica y la ve como el trampolín ideal para alcanzar su gran objetivo: jugar en el extranjero. Con solo 20 años, el zaguero ha demostrado una madurez que lo ha llevado a consolidarse en su club y ahora busca aprovechar cada entrenamiento con la Tricolor para seguir creciendo.

“Yo creo que sí estoy en mi mejor momento, no me puedo quejar para nada, es un sueño lo que vivo. La regularidad que tengo en el club, el disfrute que estoy teniendo y, más bien, con esta convocatoria, es un complemento de todo esto y lo estoy disfrutando muchísimo”, expresó van der Putten, convencido de que este llamado es apenas el inicio de un camino prometedor.

Entre la ilusión y la frustración

El joven defensor tiene claro que su rendimiento con Alajuelense es clave para mantenerse en la Selección y, eventualmente, dar el esperado salto al fútbol internacional.

LEA MÁS: Manfred Ugalde revela dónde sueña jugar: ‘Es la mejor liga del mundo’

“Por supuesto que sí, estar en la Selección debe ser una consecuencia de lo que haga en mi club. Que estar en la Tricolor sea una consecuencia de eso y después, más adelante, si el paso al extranjero se da por esto, bienvenido sea”, afirmó.

A pesar de la felicidad que le genera estar con la Selección, van der Putten no oculta su frustración por perderse la final del Torneo de Copa, el sábado próximo cuando Alajuelense enfrente a Puntarenas, un torneo en el que tuvo un papel protagónico.

“Me duele no estar en la final de Copa, sobre todo porque jugué todos los partidos del torneo y por cumplir minutos sub-21. Me frustra, pero no me puedo quejar para nada. Estoy con la Selección, a la que siempre se le dice que sí, y estoy orgulloso de representar al país”, comentó.

El defensor también resaltó la calidad de la nueva camada de futbolistas costarricenses que integran la Tricolor. Aunque son jóvenes, muchos ya tienen experiencia internacional, lo que eleva el nivel de la competencia interna.

“Sin importar que hay muchos jóvenes, todos tienen experiencia, como Jeyland (Mitchell) jugando en Champions, (Josimar) Alcócer juega en Europa, Andy Rojas ya juega afuera… Entonces, somos muy jóvenes, pero con mucha experiencia y ganas de comernos el mundo”, destacó.

Santiago van der Putten ya jugó con la Selección de Costa Rica, pero fue en el amistoso contra Estados Unidos. Aquí disputó el balón con Diego Luna. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Un reto mayúsculo

Van der Putten sabe que el desafío de ganarse un puesto en la Selección no será fácil. La competencia es intensa y hay seis defensores centrales luchando por minutos en estos partidos contra Belice. Sin embargo, lejos de intimidarse, lo toma como una oportunidad para aprender y fortalecer su juego.

“La competencia está fuertísima, son excelentes jugadores, seis centrales estamos convocados y todos quieren jugar. Me encantaría jugar, entreno para eso y debo aprender. Es mi primer llamado y tengo que entender lo que es la exigencia internacional”, concluyó.

Con humildad, compromiso y una mentalidad clara, Santiago van der Putten está listo para aprovechar esta gran oportunidad. Su sueño de jugar en el extranjero puede estar más cerca de lo que imagina, y la Selección Nacional podría ser la llave que le abra las puertas hacia un futuro brillante.