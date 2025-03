Manfred Ugalde revela dónde sueña jugar: ‘Es la mejor liga del mundo’

Manfred Ugalde sonríe, dice estar feliz y, la verdad, no hace falta que lo diga. Su cara lo delata. Se siente a gusto por volver a la Selección de Costa Rica y por el gran momento que atraviesa en su club, el Spartak de Moscú.

Ugalde es el goleador de su equipo con 16 tantos y pelea por el título de goleo en el torneo. Además, con su escuadra aspira a lograr el campeonato y el cetro del torneo de copa.

“Estoy feliz, y que hablen bien de uno solo significa que estoy haciendo las cosas bien. Eso me motiva a seguir trabajando”, dijo Manfred, quien atendió a la prensa en las instalaciones del Proyecto Gol.

Ugalde es parte de la Tricolor que buscará, en la serie contra Belice, el boleto a la Copa Oro.

Manfred tiene claro que su nombre se ha mencionado en otros clubes de Europa.

“Con los rumores sobre pasar a otros clubes no le tomo mucha importancia, porque ahora estamos en un momento muy importante con el club. Nos quedan doce finales para seguir peleando por el campeonato y la copa, y en eso estoy enfocado. Si el día de mañana se da una oportunidad, pues bienvenida sea, pero en Rusia estoy muy feliz”, indicó Manfred.

Pero, como cualquier futbolista, Ugalde tiene un sueño y lo dejó claro: si lo llamaran de una liga en particular, no lo pensaría dos veces para partir.

“Obviamente, el sueño que todos tenemos es llegar a jugar en la Premier League, que es la mejor liga del mundo, pero es paso a paso. Que sea lo que Dios quiera. Yo trabajo para algún día poder estar ahí, y si Dios quiere, así va a ser”, destacó Manfred.

Manfred Ugalde quiere ser campeón en Rusia y aunque se ilusiona con las ofertas de otras ligas se mantiene enfocado pic.twitter.com/5erbNcAM4M — TD Más (@tdmascrc) March 18, 2025

Se ha dicho que el Arsenal le ha dado seguimiento y también se ha mencionado la Serie A de Italia. A Manfred le atrae la Premier League, pero sabe que, de momento, su presente está en el Spartak. Debe seguir aliado al gol para que su nombre siga sonando en otras ligas de Europa.

“Es importante anotar goles y me gustaría terminar como goleador, pero lo más importante es poder ganar el título. Si puedo seguir metiendo goles para ayudar al equipo, eso es lo que me importa”, opinó Manfred, quien, en cuanto a la Selección, dijo que no ha conversado con Miguel Herrera. Lo saludó esta mañana en el desayuno, pero en estos días hablará con él para conocer mejor su idea.

Manfred Ugalde llega en buen nivel a Selección de Costa Rica, como uno de los goleadores en la liga de Rusia. (Prensa Fedefútbol)

Ugalde añadió estar con ganas de sumar una experiencia más con la Selección y agregó que se ha sentido bien, futbolísticamente se siente con ritmo.

“Me siento feliz de estar en Rusia, aprendiendo y sumando minutos. Ya en la Selección es estar bien y que el profe analice lo que quiere, uno o dos delanteros”, dijo Manfred.

Costa Rica entrenó en el Proyecto Gol y lo hará así hasta el jueves, cuando viajará en un vuelo chárter rumbo a Belice. Ahí jugará el viernes a las 8 p.m. el primer partido de la serie en busca del pase a la Copa Oro.