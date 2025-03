Jonathan Moya no se esconde y se refiere a lo que hoy le critica la afición de Alajuelense

En Liga Deportiva Alajuelense no hay quien se salve, ni siquiera Jonathan Moya, ese jugador con quien el liguismo desarrolló mucha química, al considerarlo un futbolista que le dio dos veces la estrella 30. Sin embargo, eso hoy es diferente, porque el equipo lleva sobre su espalda una carga pesadísima de críticas parejas para todos, que hasta tienen eco en la Asamblea Legislativa.

Mientras tildaba de “fracaso” la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, la diputada independiente Gloria Navas soltó una frase que tenía que ver con la Liga: “Debo indicar que hay más gente pidiendo la renuncia de (Alexandre) Guimaraes que la gente que llegó a esa convocatoria”.

Pero de vuelta al caso específico de Jonathan Moya, aquel cariño de antes hoy se transformó en cuestionamientos sobre qué pasó con su nivel, y hasta no falta el aficionado que piense que no debe estar en la Liga.

Ante eso, el futbolista se mostró muy ecuánime en una actividad de Burger King, a la que acudieron jugadores de los cuatro equipos tradicionales. Afirmó que él se siente tranquilo y que respeta el pensamiento de los demás.

“El fútbol es así, vos estás en algún momento aquí, en otro no estás aquí. Vos estás jugando y juegas todos los minutos, y soy el mejor. Y en otro no tienes casi minutos, y te exigen igual que cuando estabas jugando. Entonces, yo estoy totalmente tranquilo”, expresó Jonathan Moya.

Considera que tampoco tiene una relación rota totalmente con la afición rojinegra, pero cree que posiblemente hay unos liguistas que obviamente ven el Moya que estuvo jugando, que ganó la 30 y que hizo goles importantes, en aquel momento cuando tenía regularidad.

“Ahora ven el Moya que tal vez viene y hay competencia, que juega otro muchacho; otro compañero con quien me llevo muy bien, y que yo casi no tengo los minutos necesarios. Y yo respeto totalmente eso.

”Entonces, yo estoy tranquilo. La afición puede pensar lo que quiera, yo siempre lo dije, quise regresar a la Liga y llegar a este equipo porque soy liguista desde chiquitillo. Mi papá me inculcó eso, que en paz descanse. Entonces era un sueño que quería cumplir, como cuando ganamos la 30″, manifestó.

Jonathan Moya afirma que quiere cumplir ese sueño, de ser campeón de nuevo con los rojinegros, vistiendo la camisa de la Liga en la que lleva el nombre de su padre (Juan Luis) en la espalda.

“La afición tiene su criterio sobre mí, y yo la respeto totalmente, porque ahorita casi no tengo los minutos. Entonces, los 10, 20 o 30 minutos que ven, es lo que me va a juzgar a mí; no lo que yo hice en el pasado. Estoy tranquilo, trato de aprovechar los minutos que me vayan a dar, si juego de titular o no, y soy totalmente comprensible con la afición y con lo que tengan que pensar”, detalló.

Jonathan Moya tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre y afirmó que el tiempo que tenga que estar en la Liga va a darlo todo por esa camiseta, porque le ha dado mucho.

“Trataré de honrarla y respetarla dentro del campo, y que la afición tome sus conclusiones de lo que tenga que hacer. Yo trato de hacer las cosas bien por mis compañeros y por el equipo”, insistió.

Jonathan Moya: ‘Si tenés 90 minutos, tenés más posibilidades de acciones a gol’

Pero, ¿cómo sopesar esa situación de los minutos con el rendimiento? Porque cuando le dan unos quince minutos, pareciera complicado que pueda lograr un impacto inmediato, a sabiendas de que la exigencia sigue siendo la misma, sin importar la cantidad de minutos que tenga.

“Yo no estoy criticando si juego 15 o si juego 10. El ejemplo que puse fue que, si tenés 90 minutos, tenés más posibilidades de acciones a gol, más opciones si uno es delantero, de muchísimas cosas.

”Entonces, cuando me dan los minutos que me dan, trato de esforzarme igual que si fuera titular. Igual si mi compañero fuera titular, yo estoy ahí apoyándolo para que él también sienta la competencia, que yo tengo ganas de jugar y que él tiene que hacerlo bien”, respondió.

Diego Campos y Jonathan Moya creen que pronto se abrirá el marco para Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com/STRAFFONIMAGES/MILTON FLORES)

Dijo que al final no se trata de si Jonathan Moya hace el gol o si juega bien, o pasa eso con Alberto Toril, Diego Campos o Joshua Navarro, sino que es la Liga la que tiene que ganar.

“Entonces, yo tranquilo. En un jugador de Alajuelense la presión siempre va a estar. Y bueno, el que no tenga esa presión, que no esté en la Liga, porque al final la exigencia es máxima. Yo estoy tranquilo.

”Sé que tengo que dar un poco más y eso es lo que trato de hacer durante las semanas. Y bueno, esperemos en Dios que lo que queda y lo que resta del campeonato, poder darle esa alegría a la afición, y en la parte grupal, quedar campeón”, exteriorizó.

En los últimos partidos quedó fuera de lista por una sobrecarga en el talón de Aquiles. Contó que le empezó a doler, se revisó y se hizo los chequeos respectivos.

“Tenía una bursitis, que es como una bolita en el puro talón, y eso me impedía correr o soportar el impacto. Mejor era parar un momento para quitar la desinflamación, y al final ya el viernes que pasó pude entrenar de manera normal con el equipo”, relató.

Para la final del Torneo de Copa entre Alajuelense y Puntarenas FC, pactada para este sábado 22 de marzo, en el Estadio Nacional, él confía en retornar a una convocatoria con la Liga. Claro está, todo será decisión de Alexandre Guimaraes.

