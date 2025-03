Alajuelense reacciona a la advertencia de Jafet Soto de quitarle un jugador. ¿A quiénes se les vence contrato?

¿Quién será el jugador de Liga Deportiva Alajuelense que Jafet Soto anunció que prácticamente lo tiene listo como refuerzo de Herediano a mitad de año? Los días pasan y las conjeturas persisten, al menos a nivel de aficionados.

Porque el liguismo hoy sospecha de todos y de ninguno en particular, pues de la nómina propiamente del primer equipo de Alajuelense, quienes vencen contrato en junio son Anderson Canhoto, Joshua Navarro, Carlos Martínez y Larry Angulo.

También está el caso de Kevin Cabezas, ese futbolista que tenía contrato hasta junio con los manudos. La Liga decidió desde hace tiempo enviarlo a préstamo a Sarchí, una vez que se recuperara al 100% de la fractura de tibia y peroné que sufrió en setiembre.

Aunque el ligamen expiraba hasta mitad de año, hace unos días, el club rojinegro anunció su salida en redes sociales, dándole las gracias y deseándole éxitos. Además, el propio Kevin Cabezas aseguró que no es el jugador del que habló Jafet Soto, pero que sí está abierto a escuchar opciones, porque quiere volver a la Primera División.

Mientras hablaba en la Vieja Metrópoli con los medios de comunicación con derechos de transmisión, antes del partido entre Cartaginés y Alajuelense, el vocero de la Liga, Marco Vásquez, recibió una consulta en específico sobre la advertencia del jerarca herediano.

Lo primero que dijo fue que Jafet Soto tiene razón cuando dice que ellos son amigos, porque es la verdad. Y pronunció algo que el líder florense repite cada vez que puede: “En el fútbol no hay nada personal”.

Marco Vásquez habló sobre diferentes temas relacionados a Liga Deportiva Alajuelense el domingo, antes del partido contra Cartaginés. (MAYELA LOPEZ)

“Yo respeto mucho a Jafet, a pesar de que me tira duro, que dice que no sé nada de fútbol y no sé qué otro montón de cosas, pero respeto mucho su trayectoria y experiencia”, apuntó Marco Vásquez.

Al referirse concretamente a esa advertencia que hizo el presidente de Fuerza Herediana, el vocero rojinegro afirmó que en el club se encuentran tranquilos con respecto a esa situación.

“Nosotros tenemos blindados los contratos de los jugadores que queremos que se queden en la institución, no sé de cuál jugador estará hablando él, pero no es un tema que nos preocupe.

”Nosotros sabemos quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos ofrecerle a un jugador, así que yo esperaría que no haya necesidad de enfrentar una posible salida, y no creo que suceda así”, respondió Marco Vásquez en Teletica Radio y Columbia.

En el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense había muchos rojinegros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Habrá que esperar el paso del tiempo para conocer en definitiva a qué se refería Jafet Soto.

Aunque a lo interno de Alajuelense eso hoy no se convierte en una preocupación, el florense sí logró sembrar la intriga, al menos entre la afición; y no solo de la Liga, porque también dijo que tiene todo casi listo para llevarse a un jugador del Deportivo Saprissa.

