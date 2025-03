Jafet Soto se sincera como pocas veces sobre el arbitraje mientras lanza aviso a Alajuelense y Saprissa

Jafet Soto no tuvo ningún problema en sincerarse antes de que empezara el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó (1-2) a Herediano, en el inicio de la segunda vuelta de la fase regular del Torneo de Clausura 2025.

El jerarca de Fuerza Herediana habló sobre el arbitraje con las radios con derechos de transmisión, pero también dio unas declaraciones a FUTV que se convirtieron en un aviso para Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

Mientras conversaba con los periodistas Fabián Borbón y Felipe Castro en la transmisión televisiva, adelantó que ya anda en busca de refuerzos para mediados de año y entre las pistas dijo que todo “está muy cerca, muy cerca, por no decir 100%”. Al parecer, se trataría de un jugador de la Liga y uno de la S y podrían ser de los que vencen contrato.

Mientras que en los micrófonos de Columbia, Actual y Teletica Radio se refirió con amplitud al arbitraje. Antes de sufrir su primera derrota en este campeonato, los florenses venían de rescatar un punto marcado por la polémica, con una anotación de Marcel Hernández en el cierre del partido contra Santa Ana, que no debió validarse.

¿Qué pasó? Un tiro libre rojiamarillo se le escapó a Patrick Pemberton; Marcel Hernández cazó el rebote y anotó ante el arco vacío.

La jugada presentó dos posibles anomalías: un eventual fuera de juego y una mano del cubano a la hora de controlar la pelota.

En los audios liberados del VAR se escucha al central Roger Vindas conteniendo las protestas, mientras en la sala VOR se le convoca a revisar las imágenes en el monitor a un lado de la cancha.

El árbitro convalidó la anotación, pese a que claramente se aprecia la mano y el fuera de lugar.

“No era gol, es una realidad, no era gol, a como en Alajuela en la final no era penal y dichosamente ganamos el campeonato; pero en ese partido digamos que no pasa nada en el tema del campeonato regular.

”Pero a nosotros pitaron un penal que era una zancadilla con el hombro en una final, donde es el éxito o el fracaso de una institución deportivamente hablando, entonces reconozco que no era gol, como no era penal”, afirmó Jafet Soto.

El presidente de Fuerza Herediana reprocha que cuando ocurre un error en contra del Team no se cuestiona, pero esa acción que fue a favor, sí.

“Ya llevamos dos errores, en menos de mes y medio en contra nuestra y un error que realmente perjudicó a Santa Ana y hay que reconocerlo, se perjudicó, porque era mano y fuera de lugar también.

”¿Qué culpa tenemos nosotros? Estoy diciendo una, pero podría mencionar la de Saprissa, el penal que le hacen a Fernán Faerron a los 30 segundos de empezado el partido. Solo ven esas cosas, pero no importa, yo las recuerdo, porque las tengo todas guardaditas”, insistió.

Juan Gabriel Calderón se apoyó en el VAR en varias acciones del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recordó que por ejemplo, Hugo Cruz no pitó un penal a favor de Herediano contra San Carlos y que ese árbitro fue nombrado en el VAR para el duelo del 8 de marzo contra Alajuelense.

“Imagínese, que podría decir yo qué desconfianza, pero le vamos a dar el voto de confianza y vamos a esperar que con la llegada del nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, que fue quien implementó el VAR en México, las cosas retomen su camino, porque lo que hemos visto es el liderazgo que los de afuera le dan al arbitraje nacional”, apuntó.

El jerarca del Team afirmó que se siente muy motivado con la llegada de Enrique Osses, porque las recomendaciones que se recibieron desde el fútbol mexicano fueron muy buenas.

“La experiencia que él tiene, a la hora de implementar el VAR en un país tan grande, con tanta posibilidad económica y con tantas herramientas tecnológicas, creo que él va a venir a mejorar más el tema del VAR y del arbitraje”, recalcó Jafet Soto.

Enrique Osses pitó el partido entre Costa Rica e Italia en el Mundial de Brasil 2014. Él será presentado este lunes 10 de marzo como el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje. (AFP)

En el auditorio del Proyecto Gol, este lunes 10 de marzo, Enrique Osses emitirá sus primeras palabras como el sucesor de Horacio Elizondo al frente de la Comisión de Arbitraje. Ahí será presentado de manera oficial.

