Herediano vs. Alajuelense: Canal, hora y más detalles del mediático partido entre el ‘Team’ y la Liga

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense se topan este sábado 8 de marzo en un partido que promete emociones en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. El juego previsto para las 8 p. m. corresponde a la jornada 12 del Torneo de Clausura 2025, es decir, en el inicio de la segunda vuelta de la fase regular.

Herediano comparte la cima del torneo con Puntarenas, pues ambos clubes registran 25 puntos, pero el campeón nacional tiene mejor diferencia de gol. En tercer lugar marcha la Liga, con cuatro puntos menos.

El Team, el Puerto y Alajuelense son los únicos tres equipos que no conocen la derrota en lo que va del torneo. Y aunque resta mucho camino por delante, este partido pareciera crucial para las aspiraciones de los florenses de marcar distancia, mientras que los manudos buscan justamente lo contrario, recortar terreno y meterse en la lucha por ese codiciado primer lugar.

Alexandre Guimaraes lo tiene claro y en la cuenta regresiva para este pulso entre Herediano y Alajuelense destacó que se trata de un juego en donde los dos equipos conocen de la importancia de ganar.

“Es fútbol y pueden pasar muchas cosas, con todos los partidos que todavía restan; pero sabemos bien que para nosotros es muy importante este juego, ya que tenemos una semana muy importante para nosotros”, indicó Alexandre Guimaraes.

Carlos Martínez, Elías Aguilar, Diego Campos y Marcel Hernández pueden tener protagonismo en el partido de este 8 de marzo entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro y Albert Marín/Fotografía)

Además, indicó que no se trata de que a la Liga le cuesta específicamente en la cancha del Carlos Alvarado, sino que esa situación se presenta en todos los campos sintéticos.

“Es la verdad. Hemos intentado hacer diferentes estrategias, diferentes elecciones de perfiles de jugadores y tenemos la convicción de que para el juego de este sábado, más o menos con lo que tengo en mente, pueda solventar y hacer que nos sintamos, entre comillas, cómodos jugando ahí”, comentó el timonel rojinegro.

Larry Angulo es una pieza importante en Liga Deportiva Alajuelense. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Por su parte, el técnico de Herediano, Alexander Vargas aseguró que los rojiamarillos tienen planteada una estrategia para salirse con la suya este sábado.

“Sé que el partido del miércoles fue muy intenso y que los números de los jugadores contra el Galaxy fueron excelentes en la parte física. Este equipo debe jugar siempre a alta intensidad. Yo no escojo rivales, y el partido de este sábado es de clase A. Esperamos tener a todos los jugadores bien para el juego y sacar un buen resultado”, apuntó Alexander Vargas.

También destacó que tiene claro lo que significa este partido, que se ha vuelto muy mediático.

“Nuestro objetivo es claro: queremos seguir en la punta, por eso es el partido más importante. Después de las 10 de la noche de este sábado pensaré en el Galaxy, pero sé lo que nos estamos jugando. Queremos mantener el liderato y la Liga va a querer acortar la distancia. Puntarenas FC está al acecho, por lo que debemos ganar sí o sí”, subrayó.

Según datos del estadígrafo de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), Herediano está invicto como local ante Alajuelense en el Estadio Carlos Alvarado, luego de 5 juegos disputados. Los rojiamarillos allí cuentan con tres victorias y dos empates.

¿Dónde puedo ver el partido Herediano vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Herediano y Alajuelense será transmitido por FUTV. Recuerde que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego aquí mismo se reportarán las principales incidencias, y una vez concluido el encuentro, hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el pulso entre rojiamarillos y rojinegros en Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM), Columbia (98.7 FM) y Actual (107.1 FM).

Alexandre Guimaraes responde al ‘Fuera Guima’ que unos aficionados de Alajuelense postean en redes sociales Copiado!

Antes de dirigir la última práctica de Liga Deportiva Alajuelense previo al partido contra Herediano de este sábado, Alexandre Guimaraes se mostró sereno y con buen humor, muy enfocado en la estrategia que está perfilando.

Con habilidad, evadió la polémica al responder las preguntas de los periodistas de La Nación, La Teja y Repretel que acudieron a la conferencia de prensa de rigor previo a un partido clase A, convocada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

Y contestó sin problema alguno una consulta sobre esa molestia que empieza a percibirse entre un sector de la afición, de liguistas incómodos. En redes sociales se percibe a algunos manudos exigiendo resultados ya, o que de lo contrario, tendría que haber cambios; pues recuerdan la final perdida contra Saprissa, la gran final perdida ante Herediano y esa derrota reciente ante Pumas.

Alexandre Guimaraes le responde a la afición que lo quiere fuera de Alajuelense. (Prensa LDA. /Prensa LDA.)

Dentro de ese grupo de inquietos, algunos postean en redes sociales: “Fuera Guima”, al considerar que con este proyecto no se va a lograr el título que ellos tanto anhelan.

Para responder eso, Alexandre Guimaraes afirmó que cuando empezó en esta profesión, lo primero que un técnico aprende es a respetar la opinión de todos. Y ni qué decir de la afición. Lea aquí el artículo completo.

Una clara fortaleza de Herediano y Alajuelense Copiado!

Durante la primera vuelta, Herediano no perdió contra Saprissa, Alajuelense y el Cartaginés; misma circunstancia que se dio con la Liga. Ambos equipos no conocen la derrota en lo que va del torneo.

“Es una estadística importante no haber perdido contra los equipos tradicionales, pero no le doy demasiada relevancia a lo que ya pasó. Es un dato bonito, pero el partido que me interesa es el de este sábado, el más importante. No quiero perder, queremos hacer las cosas bien para seguir creciendo. No quiero perder el liderato, quiero seguir arriba”, afirmó Alexander Vargas.

Herediano viene de hacer un buen partido contra Los Ángeles Galaxy. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Jafet Soto cambió con una llamada la decisión del arquero Dany Carvajal Copiado!

Después de su aventura por España y Japón, el guardameta Danny Carvajal Rodríguez regresó a Costa Rica con una idea fija en su mente.

Su paso por la Selección Nacional Sub-20 en la Copa del Mundo de Egipto 2009 lo catapultó al equipo de Brujas, donde se coronó campeón e incluso disputó la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Joe Public de Trinidad y Tobago.

Posteriormente, pasó por San Carlos y Saprissa hasta que, en 2017, partió al Albacete de España. Luego se trasladó a Japón, donde no solo jugó profesionalmente, sino que también estudió, hasta que hace dos años decidió regresar al país.

El experimentado guardameta quería concluir su carrera en el equipo donde se consolidó en la máxima categoría, por lo que optó por regresar a San Carlos. Allí demostró un gran nivel, lo que atrajo la atención de los equipos más importantes del país.

Sin embargo, cuando estaba a punto de tomar una decisión sobre su futuro deportivo, una llamada de Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, cambió su rumbo. Más detalles los puede leer aquí.

Dany Carvajal es figura en Herediano. (Mayela López/Mayela López)

Los árbitros del partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Juan Gabriel Calderón al centro, asistido por Juan Carlos Mora y Octavio Jara. Cuarto árbitro: Carlos Salazar. VAR: Hugo Cruz. AVAR: Víctor Ramírez.

¿Quiénes son los comisarios del partido Herediano vs. Alajuelense? Copiado!

La Unafut designó a Elieth Artavia como comisaria del juego; mientras que Alex Vargas fungirá como comisario de seguridad.

