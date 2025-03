Alajuelense alza la voz en Día de la Mujer y en plena crisis del fútbol femenino: ‘Sin nosotras, no hay historia’

Cuando Liga Deportiva Alajuelense decidió incursionar en el fútbol femenino tomó la decisión de hacerlo en serio y para este 8 de marzo, en el marco del Día de la Mujer, las octacampeonas nacionales alzan la voz, respaldadas por toda la institución.

El club emitió un pronunciamiento en el que destaca que en Liga Deportiva Alajuelense no solo creen en el fútbol femenino, lo defienden, lo impulsan y lo exigen. Además, indican que no están para discursos vacíos ni compromisos tibios, sino para cambiar la historia, justo cuando el fútbol femenino atraviesa una profunda crisis que amenaza el campeonato nacional programado para iniciar a finales de abril.

“Desde el momento que iniciamos el proyecto del fútbol femenino, hemos peleado por condiciones dignas, estructuras sólidas y un nivel de competencia que esté a la altura del talento de nuestras jugadoras. Hemos formado campeonas, hemos nutrido a la Selección Nacional, hemos exportado legionarias a las mejores ligas del continente. Y aún así, el fútbol femenino en Costa Rica sigue enfrentando trabas, indiferencia y decisiones que responden a intereses ajenos al verdadero crecimiento del deporte”, señaló la Liga en su pronunciamiento.

En la Liga dicen: “Basta ya de excusas”, porque el fútbol femenino no necesita caridad, sino que necesita compromiso real.

“La dirigencia del país debemos entender que sin inversión, sin visión y sin coraje, estamos condenados al rezago. No hay espacio para la mediocridad ni para quienes temen el cambio”, se lee en el comunicado.

Además, en Alajuelense reiteran su compromiso con el fútbol femenino y se mantienen en plena batalla: “No vamos a retroceder”.

“No daremos un solo paso atrás en nuestra lucha por un fútbol femenino fuerte, sólido y con futuro. Porque sin nosotras, no hay historia. Porque el fútbol femenino es presente y futuro. Porque el cambio es ahora y no vamos a esperar a que nos lo concedan. Vamos a tomarlo”, aseguró el club.

Desde el 1.° de marzo, en Alajuelense iniciaron una campaña fuerte y realista, en la que hablan las propias protagonistas, en videos cortos, con mensajes claros y directos que invitan más que a la reflexión, a la acción.

Video: El peso del escudo

“Ser campeonas no es solo levantar trofeos, es inspirar, liderar y cambiar el fútbol femenino en Costa Rica”, dijo la mediocampista Viviana Chinchilla.

𝟏 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨: 𝐄𝐥 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐃𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐝𝐨. 🦁 pic.twitter.com/Kx2HlbKBPO — Alajuelense Oficial (@ldacr) March 2, 2025

Video: El sacrificio que nadie ve

“Para llegar a donde estamos hemos sacrificado tiempo, familia, salud y hogar. Y hoy todo ese esfuerzo de cada una de nosotras está en riesgo”, apuntó la guardameta Dayana Pérez.

𝟐 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨: 𝐄𝐥 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐐𝐮𝐞 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐕𝐞. 🦁 pic.twitter.com/VNDwSsDmWS — Alajuelense Oficial (@ldacr) March 2, 2025

Video: De ídolos a olvidadas

“Pasamos de ser referentes del fútbol costarricense a sentir que nos están dejando atrás”, señaló la defensora Stephannie Blanco.

𝟑 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨: 𝐃𝐞 𝐈𝐝𝐨𝐥𝐨𝐬 𝐀 𝐎𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐚𝐬. 🦁 pic.twitter.com/TysBq3DzRr — Alajuelense Oficial (@ldacr) March 3, 2025

Video: Sueños en suspenso

“Cada gol que marcamos, cada título que levantamos no solo ha sido por nosotras, también por todas las niñas que sueñan con un futuro en el fútbol, pero ¿qué pasa cuando ese futuro se desvanece?”, reflexionó la nicoyana María Paula Arce.

4 de marzo: Sueños En Suspenso. 🦁 pic.twitter.com/6XtHZixEss — Alajuelense Oficial (@ldacr) March 4, 2025

Video: Las heridas invisibles

“No es solo perder nuestro contrato, es perder estabilidad, motivación, seguridad y sobre todo, la pasión por lo que amamos”, destacó la goleadora Ángela Mesén.

Video: El silencio no es una opción

“Hemos sido la voz del cambio, ahora necesitamos que todos nos escuchen para hacer que el fútbol femenino en Costa Rica siga progresando”, aseguró la asistente técnica Sugey Matarrita.

Video: Juntas somos más

“La unión del equipo ha sido la clave en cada batalla, hoy más que nunca debemos de permanecer juntas, porque juntas, somos más fuertes”, afirmó Emelie Valenciano.

7 de marzo: Juntas Somos Más Fuertes. 🦁 pic.twitter.com/BRMx1N1Etp — Alajuelense Oficial (@ldacr) March 8, 2025

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense se encuentran en pretemporada. (Pantallazo/Fotografía)

Video: No es solo fútbol

“No es solo fútbol, es nuestro derecho a un futuro digno. Nos dijeron que el fútbol no era para nosotras y demostramos que estaban equivocados. Ahora quieren arrebatarnos lo que construimos, pero no estamos solas, estamos juntas y no nos vamos a rendir”, pronunció la guardameta Noelia Bermúdez.

8 de marzo: No Es Solo Fútbol. 🦁 pic.twitter.com/ynqIinihyI — Alajuelense Oficial (@ldacr) March 8, 2025

