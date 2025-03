Alexander Vargas espera aplicarle a Alajuelense la misma receta que utilizó ante Los Ángeles Galaxy

El técnico del Club Sport Herediano, Alexander Vargas, no se confía del mal momento que pasa Alajuelense, al sumar tres juegos sin anotar y venir de una derrota de 2-0 frente a los Pumas de México, por la Copa de Campeones de la Concacaf.

De acuerdo al estratega del Team, el duelo de este sábado 8 de marzo, a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, será fundamental no solo para mantener el liderato del Torneo Clausura 2025 y el invicto en el certamen.

A ellos se suman el ganar confianza de cara al duelo ante Los Álgeles Galaxy, por la Concacaf, tras ganar 1-0 en el duelo de ida y donde se mantienen las aspiraciones de avanzar a los cuartos de final del certamen de clubes más importante de la región.

¿Aplicará la rotación en su plantel ante Alajuelense, pensando en el duelo de vuelta de los octavos de final frente a Los Ángeles Galaxy?

Las rotaciones son importantes porque el grupo está compenetrado con lo que yo quiero. Creo en ellas siempre que se les dé valor a los jugadores y a lo que están haciendo, que tengan la idea clara y que también se tome en cuenta el aspecto físico para evitar lesiones repentinas. Realizamos un trabajo planificado, y siempre es importante que todos compartan la misma idea, como yo pretendo.

¿Qué análisis hizo de Alajuelense?

Tenemos planteada una estrategia. Sé que el partido del miércoles fue muy intenso y que los números de los jugadores contra el Galaxy fueron excelentes en la parte física. Este equipo debe jugar siempre a alta intensidad. Yo no escojo rivales, y el partido de mañana es de clase A. Esperamos tener a todos los jugadores bien para el juego y sacar un buen resultado.

¿Espera una versión ofensiva de Alajuelense o, por el contrario, una versión defensiva?

Siempre espero la mejor versión del equipo rival. No puedo decir que la Liga vendrá a nuestra casa a esperarnos. Puede ser que lo trabajen así, pero si llegan con una propuesta más ofensiva, nosotros estamos preparados. Hemos trabajado ambas estrategias, tanto si vienen a presionar como si optan por un bloque defensivo.

No sé qué estará pensando Alexandre Guimaraes. Por eso tengo listo tanto un plan A, como un plan B.

¿Qué tan determinante será sacar un buen resultado ante Alajuelense?

Sé lo que significa este partido, se ha vuelto muy mediático. Nuestro objetivo es claro: queremos seguir en la punta, por eso es el partido más importante. Después de las 10 de la noche de mañana pensaré en el Galaxy, pero sé lo que nos estamos jugando. Queremos mantener el liderato y la Liga va a querer acortar la distancia. Puntarenas FC está al acecho, por lo que debemos ganar sí o sí.

¿Cómo analiza el buen momento de Elías Aguilar?

Elías es una máquina para entrenar. Nunca quiere salir, siempre termina todos los trabajos, y después de los entrenamientos sigue en el gimnasio haciendo trabajo extra. Nunca se lesiona, es el jugador que más partidos acumula con nosotros y, además, lleva una vida muy ordenada que lo beneficia.

¿Ante la Liga, tienen prioridad para jugar aquellos jugadores que no viajarán por no tener visa?

Aquí todo el mundo está disponible. Yo no escojo partidos, siempre quiero ganar. Lo más importante es que todos están comprometidos y entienden la idea, lo que me facilita escoger el once inicial. Independientemente de quién juegue, todos han estado trabajando muy bien, y el que entra lo hace de la mejor manera, incluso si no ha tenido mucha regularidad.

¿Qué tanta confianza genera el no haber perdido ante Saprissa, Alajuelense y el Cartaginés durante la primera vuelta del Torneo Clausura 2025?

Es una estadística importante no haber perdido contra los equipos tradicionales, pero no le doy demasiada relevancia a lo que ya pasó. Es un dato bonito, pero el partido que me interesa es el de mañana, el más importante. No quiero perder, queremos hacer las cosas bien para seguir creciendo. No quiero perder el liderato, quiero seguir arriba.

¿Después del gran partido que el Herediano hizo ante Los Ángeles Galaxy, qué le gustaría que su equipo continúe replicando tanto en el torneo local, como en la Concacaf?

La intensidad. Los datos de ese partido son sumamente buenos. Por ejemplo, por kilómetros recorridos a una alta intensidad fueron muy buenos. Por eso había dinámica, recuperamos la pelota en la zona baja de ellos. Se pudo hacer porque había intensidad.