Jafet Soto cambió con una llamada la decisión del arquero Dany Carvajal

Después de su aventura por España y Japón, el guardameta Danny Carvajal Rodríguez regresó a Costa Rica con una idea fija en su mente.

Su paso por la Selección Nacional Sub-20 en la Copa del Mundo de Egipto 2009 lo catapultó al equipo de Brujas, donde se coronó campeón e incluso disputó la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Joe Public de Trinidad y Tobago.

Posteriormente, pasó por San Carlos y Saprissa hasta que, en 2017, partió al Albacete de España. Luego se trasladó a Japón, donde no solo jugó profesionalmente, sino que también estudió, hasta que hace dos años decidió regresar al país.

El experimentado guardameta quería concluir su carrera en el equipo donde se consolidó en la máxima categoría, por lo que optó por regresar a San Carlos. Allí demostró un gran nivel, lo que atrajo la atención de los equipos más importantes del país.

Sin embargo, cuando estaba a punto de tomar una decisión sobre su futuro deportivo, una llamada de Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, cambió su rumbo.

Su elección modificó sus expectativas, ya que no solo se convirtió en el arquero titular del flamante líder del Torneo Clausura 2025, sino que también ha sido pieza clave en la Liga de Campeones de la Concacaf, destacándose con intervenciones decisivas.

En el duelo de vuelta ante el Real Salt Lake, Carvajal evitó que los estadounidenses tomaran ventaja en el marcador con una espectacular atajada en el epílogo del compromiso.

Dany Carvajal pasa su mejor momento

Frente a Los Ángeles Galaxy, volvió a ser determinante, especialmente en un mano a mano con el alemán Marco Reus, a quien le ahogó el grito de gol con una soberbia intervención.

“Desde hace dos años pensaba en retirarme, por eso regresé a Costa Rica. Las cosas salieron bien en San Carlos, pero ya había tomado la decisión. Entonces, Jafet (Soto) se me acercó, me llamó, conversamos y me mencionó la posibilidad de venir al proyecto del Herediano. Eso me motivó a asumir nuevos retos”, expresó Carvajal.

Danny vio en Herediano una oportunidad para revitalizar su carrera y asumir un nuevo desafío antes de alejarse definitivamente del fútbol.

“Jugar torneos internacionales fue uno de los aspectos que me sedujo para llegar a Herediano, además de la posibilidad de pelear por campeonatos. Me siento muy motivado y los resultados nos están acompañando, tanto a nivel nacional como internacional. Es bonito que la afición reconozca el trabajo de uno, que nos sigan y apoyen”, agregó.

Carvajal es consciente de que el plantel está muy unido y tiene la ambición de no solo mantenerse en la cima del Torneo Clausura 2025, sino también de seguir trascendiendo en la Concacaf.

“Ante el Galaxy hicimos el partido que queríamos. Logramos mantener el cero en defensa, lo cual era clave para nosotros, y conseguimos anotar para ganar el compromiso. El equipo resistió bien en defensa y estamos motivados para el próximo partido. Sabemos que no será sencillo, pero confiamos en lograr la clasificación”, sentenció Carvajal.