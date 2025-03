Exjugador de Alajuelense lanza advertencia al equipo de sus amores: ‘Si no gana, le pasan por encima’

Cristian Oviedo se vuelve una voz autorizada para analizar lo que vive Liga Deportiva Alajuelense en el presente. Él considera que es difícil lo que está pasando, porque el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes debería verse mucho mejor.

En la víspera del partido contra Herediano afirmó que ganarle al Team resulta una obligación. Su criterio es que hay mucho en juego en la tabla y advierte que “si la Liga no gana, le pasan por encima”.

Al chequear los números, Alajuelense se encuentra en el tercer lugar del Torneo de Clausura 2025, con 21 puntos en once presentaciones, cuatro unidades por debajo de Herediano y Puntarenas FC.

Son justamente los únicos tres equipos que no conocen la derrota en este campeonato. A diferencia de florenses y naranjas, que presentan siete triunfos y cuatro empates, los rojinegros tienen más paridades (6) que victorias (5). Y el problema actual de los manudos es que anotar se les volvió un mundo.

No convirtieron ante Santos ni Puntarenas; tampoco lo hicieron frente a Pumas, en ese estreno en la Copa de Campeones de Concacaf donde no jugaron mal, pero quedaron con el sinsabor de la derrota (2-0) en México.

LEA MÁS: Javier Santamaría responde con firmeza las críticas sobre Alajuelense y Alexandre Guimaraes

“Uno piensa que en estos partidos tiene que sacar alguito más la Liga, porque tiene muy buenos jugadores, tiene muy buena planilla y siempre se quedan al final, igual en las finales. Espero que la Liga levante, porque es el equipo que uno quiere. Deseo que le vaya bien, porque vienen dos partidos dificilísimos contra Herediano y Pumas, en los que Alajuelense se juega muchísimo”, expresó Cristian Oviedo.

Algunos aficionados en redes sociales empiezan a mostrar su disconformidad con Alexandre Guimaraes, pero él cree que el problema hoy no es de técnico.

“Los jugadores tienen que sacar ese orgullo, porque la gente dice: ‘Es que el entrenador esto y lo otro’..., pero a veces son los jugadores que están dentro de la cancha quienes tienen que poner algo más para ganar esos partidos”, opinó Cristian Oviedo.

Alajuelense antes era un equipo que marcaba muchos goles, la abundancia empezó a mermar y ahora atraviesa un periodo de sequía en la red rival. Según el exfutbolista, esa situación es difícil, porque a veces un equipo se descobija atrás para meter goles y eso puede significar correr riesgos en zona defensiva.

“Pero ahora que la Liga está bien paradita, bien ordenada y no meten goles. Sin embargo, son rachas que pasan en el fútbol y esperando que alguno la reviente, algún delantero que la reviente ya, porque tienen varios partidos de no anotar. Con los goles uno gana y entonces es complicado lo que está pasando en Alajuelense”, opinó.

Alexandre Guimaraes, Juliano Fontana y Bryan Ruiz conversan antes de una práctica de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

En sus tiempos de jugador, Cristian Oviedo pasó momentos buenos, que no salen de la mente de muchos liguistas; pero no todo fue color de rosa. Él recuerda que quizás no atravesó tantos partidos sin anotaciones, pero sí con derrotas.

LEA MÁS: Cristian Oviedo se sincera por primera vez sobre su salida de Santa Ana

“Del 2005 al 2009, antes de que llegara el Macho fueron cosas difíciles las que pasamos, pero sacábamos alguito más, que eso es lo que está haciendo falta. Y alguito más no le digo qué es, pero algo más”, insistió.

Alajuelense visitará a Herediano este sábado 8 de marzo, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Después de eso, jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra Pumas, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en esa serie que lleva una desventaja de 2-0.

LEA MÁS: ¿Y los goles? Larry Angulo cree que racha de Alajuelense se acabará

Algunos piensan que ante ese panorama, la Liga tiene que empezar a definir prioridades y que la exigencia es el título nacional. Así que en la lucha por el liderato, los rojinegros no pueden ceder más terreno.

Cristian Oviedo vivió cosas importantes en Liga Deportiva Alajuelense. (Mayela Lopez)

Sin embargo, él considera que sería un error si en Alajuelense deciden darle más importancia a un juego que al otro.

“Es que son los dos partidos, son muy difíciles y se está jugando todo. Vea que Puntarenas está ahí en el primer lugar con Heredia y ya Alajuelense está de tercero y vienen otros ahí pegaditos. Así que es el momento de que Alajuelense gane contra Heredia. La Liga debe ganar este juego sí o sí, porque si no, hay otros equipos que le van a pasar por encima”, subrayó Cristian Oviedo.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.