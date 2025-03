Jafet Soto niega mala relación con Alajuelense y hasta tenía una sorpresa para los rojinegros

En la previa del partido entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, Jafet Soto conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión y el presidente de Fuerza Herediana afirmó que él no tiene problema con ningún integrante de la Liga, mucho menos con una institución tan respetable y tan grande en el fútbol de Costa Rica.

Después de eso, dijo que los rojinegros hasta estrenan una gradería que construyeron en el Estadio Carlos Alvarado para el equipo visitante, encima de la banca y a la par de los medios de comunicación.

“Hoy les hicimos un palquito humildemente para que no tengan que estar mezclados con la afición de nosotros, aparte, seguros, con una entrada independiente; donde no tienen que tener ningún contacto con la afición de Heredia. A la par de la prensa, que igual de segura está la prensa, con seguridad privada por parte nuestra, cerca de la banca de ellos, así que ahí pueden sentarse los utileros.

”Puede sentarse también la gente que queda afuera y luego bajar sin ningún problema; así que es más cerca del vestidor, no tienen que pasar al frente de nadie, porque la verdad es que esto es fútbol”, afirmó Jafet Soto.

Añadió que los dimes y diretes también son normales y que lo que hacen es prender el tema competitivo, a lo que apuntan todas las instituciones que conforman la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) hoy por hoy.

¿La Liga no entiende que nada es personal? Esa pregunta se la formularon a Jafet Soto y respondió que él no lo sabe, porque no habla con todos, solo con el presidente rojinegro Joseph Joseph.

“De repente hablo con Marco (Vásquez), porque es mi amigo, le tengo un gran aprecio. Él me tira, yo le tiro y me llama al día siguiente y vacilamos y me dice: ‘Mae, dejá de decirme que no sé de fútbol, dejá esas varas (...)’.

”Y yo le respondo que me dijo esto y lo otro. Al día siguiente hay una retroalimentación de muchas cosas, e inclusive yo le dicho que para qué decir lo otro, si él no sabía, y yo tenía que defender a mi equipo. Ahí quedan las cosas, en una llamada de amigos”, reseñó.

