Alejandro Bran fue el jugador que Alajuelense y el mismo Jafet Soto querían ver

Liga Deportiva Alajuelense fue de menos a más y terminó siendo mucho mejor que el Club Sport Herediano en ese partido que marcó un desahogo para los rojinegros, al derrotar 1-2 al Team en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Aunque la atención suele recaer siempre sobre quienes anotan, que en este caso fueron el florense Marcel Hernández y los liguistas Celso Borges y Jeison Lucumí, el mediocampista Alejandro Bran se convirtió en uno de los principales hombres que le cambiaron la cara a la Liga.

Él se convirtió en una pieza determinante para el triunfo y fue protagonista, justo lo que querían en Alajuelense y que de paso inquietaba al propio presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, quien desde el fin de semana anterior emitió unas palabras incendiarias en las que dijo que Bran se equivocó al escoger a la Liga, porque ahí tenía como competencia al hijo del técnico.

LEA MÁS: Jafet Soto niega mala relación con Alajuelense y hasta tenía una sorpresa para los rojinegros

De esa situación, el propio Alejandro Bran le dio vuelta a la crítica de Jafet Soto e ignoró la polémica; Joseph Joseph dijo que está claro que Celso Borges no juega por el hecho de ser el hijo de Alexandre Guimaraes y el capitán rojinegro afirmó: “Lo que diga o no diga cualquier persona, me tiene sin cuidado”.

Alejandro Bran cumplió a cabalidad con lo que Alexandre Guimaraes le pidió. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Unos días después, el propio Jafet Soto admitió que a esas palabras le faltó agregar que Celso Borges es un gran futbolista al que respeta mucho, pero que el parentesco está y que jugar con eso es complicado para cualquiera.

LEA MÁS: Alajuelense le apaga el fuego a Jafet Soto tras lo que dijo de Celso Borges, Alexandre Guimaraes y Alejandro Bran

Aunque Alajuelense apagó ese fuego, el propio Alejandro Bran sabía que era en la cancha donde mejor podía hablar y ayudar a su equipo. Así lo hizo. Primero tuvo un fallo, que luego superó con creces.

Porque una pelota que perdió fue la que generó la acción con la corrida de Randy Vega que culminó con el penal que se sancionó tras la revisión respectiva en el VAR al determinar que Santiago van der Putten le cometió falta y que culminó con el penal marcado por Marcel Hernández.

LEA MÁS: Jeison Lucumí da de qué hablar con Alajuelense

Luego de eso, Alejandro Bran y Alajuelense empezaron a crecer en el partido. Celso Borges ya había conseguido el 1-1 desde el manchón blanco y nació esa jugada con la participación de Aarón Salazar y el pase exacto de Bran para Jeison Lucumí, quien convirtió su primer gol en el fútbol costarricense.

“Cuando nos planteamos la situación de hacer algo diferente en el medio campo, pensamos que con su dinámica y su versatilidad de poder jugar por derecha o izquierda nos podía ayudar, y creo que nos ayudó”, expresó Alexandre Guimaraes ante una consulta de La Nación.

Alejandro Bran fue uno de los jugadores más destacados en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El técnico de Alajuelense también exteriorizó que al igual que pasó con todos sus futbolistas en este encuentro en particular, al volante le costó entrar en el partido, pero una vez que lo hizo, se vio con mucha soltura.

LEA MÁS: Un dolido Alexander Vargas reconoce lo que nadie puede ocultar en la derrota ante Alajuelense

Fue muy claro en el partido, porque a partir del momento en el que Alejandro Bran mejoró, causó el mismo efecto en el equipo.

“Encontró espacios para recibir la pelota en zonas desprotegidas del rival y colaboró con la organización del medio campo y con las coberturas hacia los extremos. Era un partido importante también para él y me imagino que debe estar muy contento”, añadió Alexandre Guimaraes.

Después de ser de la partida, el mediocampista acumula 286 minutos disputados con los rojinegros en lo que va del Torneo de Clausura 2025. Esos minutos se reparten en ocho partidos, de los cuales, solo en dos ha sido titular.

Alejandro Bran fue protagonista en el triunfo de la Liga ante Herediano. Y sin duda, se mostró como el jugador que tanto Alajuelense como Jafet Soto querían ver.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes dice estar extremadamente feliz y revela los secretos de la victoria ante Herediano

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.