Alejandro Bran le da vuelta a la crítica de Jafet Soto e ignora la polémica

Ciudad de México, México. - Luego de la práctica dominical de Liga Deportiva Alajuelense en Cantera de los Pumas, como se llama el centro de entrenamiento del rival de los rojinegros en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, Alejandro Bran atendió a los medios de comunicación presentes en Ciudad de México.

Resultaba infaltable la consulta sobre lo dicho por Jafet Soto antes del empate de los florenses contra Santa Ana, quien aseguró que Alejandro Bran se equivocó en ir a la Liga, porque está compitiendo contra el hijo del entrenador, en alusión directa a Alexandre Guimaraes y Celso Borges.

“La verdad que no tengo el control de lo que digan las personas, yo lo que quiero es concentrarme en el partido del martes, no quiero estar envuelto en polémica y la verdad que me encuentro feliz aquí entrenando al máximo, compitiendo, que es lo que me toca a mí”, expresó Alejandro Bran.

Además, reiteró que él quería jugar con Alajuelense y dijo que se asesoró con su agente, porque estuvo un año fuera del país y le pareció que Liga Deportiva Alajuelense era lo que más me convenía para su desarrollo deportivo y personal.

“Entonces, de ahí nada más me toca competir porque sé que hay grandes jugadores aquí en la institución y creo que hay una competencia sana”, indicó Alejandro Bran.

Añadió que al analizar el panorama, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) también influyó a la hora de tomar la decisión.

Alejandro Bran habló antes del partido Alajuelense vs. Pumas

“Para nadie es un secreto las condiciones que hay en el CAR, lo he reiterado varias veces, en varias ocasiones, en varias entrevistas, que la verdad las cosas que tienen en el CAR son de equipos de talla mundial. Entonces, no tienen nada que envidiarle, como lo dije anteriormente, a ningún equipo del extranjero, están muy bien estructurados en el sentido del desarrollo personal del jugador”, recalcó.

Alejandro Bran habló de Celso Borges y dijo que sabe la calidad del jugador que es.

“Yo ya varias veces he hablado con él y trato de aprender de él porque sé lo que le ha dado al país, sé lo que le ha dado la Selección y lo que le puede dar a uno, un jugador joven que está queriendo seguir desarrollándose, entonces es aprender de los grandes jugadores”, señaló.

Liga Deportiva Alajuelense dejó que los medios de comunicación observaran toda su práctica de este domingo en Cantera, el centro de entrenamiento de Pumas. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Bran reiteró que cuando iba a tomar la decisión sobre lo que quería para el arranque de este 2025, habló con su familia y en realidad no tenían mucho que pensar.

“Sabíamos que iba a ser lo mejor para mí y me siento feliz, sé que tengo que competir para ganarme un puesto, que es lo que me toca. La competencia es sana, todos estamos peleando por competir: Rashir Parkins, Larry Angulo, Celso Borges, Guillermo Villalobos ha jugado de contención también. Son grandes jugadores de calidad y hay que darlo todo en los entrenamientos para ganarse un campo en el once, de todos aprendo un poco y eso es lo importante”, explicó.

Reporte de Fanny Tayver desde México sobre Alajuelense

Dijo que físicamente se siente bien, pero que le toca entrenar, esperar la oportunidad y aprovecharla al máximo.

“Tal vez no al 100%, porque si estuviera al 100 estaría jugando, pero son cosas que dan los partidos, como lo dije, voy a seguir trabajando para tener más oportunidad”, añadió.

En cuanto a Pumas, Alejandro Bran aseguró que es un rival fuerte y que este martes tienen que estar concentrados. Los jugadores vieron el partido de su rival contra Chivas y mencionó que ya le tocará al profesor darles los apuntes esenciales para el partido, la estrategia que él va a querer usar.

“Yo siento que los compañeros están todos metidos en lo que nos estamos jugando, que queremos clasificar a la siguiente ronda, es un torneo muy importante para nosotros y nada más es estar concentrados para el día del martes”, reflexionó.

En esta Concachampions, el gol de visita funciona como criterio de desempate y ese factor se vuelve clave.

“Sabemos que anotar de visita es muy importante y vamos a tratar de buscar la anotación y hacer un buen encuentro porque sabemos que los equipos mexicanos también son fuertes. A pesar de que se especula mucho que han cambiado de entrenador y todo, se sabe que los jugadores cuando se cambia de entrenador todo el mundo empieza de cero y todo el mundo quiere demostrar, entonces vamos a tener un partido sumamente difícil”, opinó.

Destacó que en el partido del sábado, Chivas tuvo mayormente el dominio, pero consideró que Pumas cuenta con jugadores muy importantes, como Adalberto Carrasquilla, a quien admira bastante.

Alajuelense reconocerá este lunes la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El martes se estrenará en la Concachampions contra Pumas, en la ida de los octavos de final.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.