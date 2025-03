Alexandre Guimaraes dice estar extremadamente feliz y revela los secretos de la victoria ante Herediano

Alexandre Guimaraes, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, se mostró complacido con la victoria ante Herediano y el trabajo de su equipo.

Guimaraes reconoció que imponerse en el Estadio Carlos Alvarado les había costado, pero se prepararon para llevarse los tres puntos, que al final consiguieron, y de paso se llevaron el invicto de los florenses.

- ¿Cuánto le suma esta victoria en lo anímico al equipo?

- Fue una victoria más que merecida, porque el equipo pudo mantener la convicción y la disciplina. Después de haber sido golpeado con un gol tempranero, el equipo nunca se desordenó, los jugadores fueron tomando el ritmo del partido y fuimos haciendo el fútbol que creíamos hacer en este escenario. La victoria es importante porque nos acerca a los que están arriba de nosotros y nos da la convicción de creer y no desesperar. Había que ganar en un escenario que se nos había hecho muy complicado, y esta victoria refuerza el trabajo.

- ¿Cómo toma esta victoria a nivel personal?

- Tal como dije en la conferencia de prensa antes del juego, tengo mucho tiempo de estar en esto y pensar que me voy a volver loco porque perdimos un partido después de casi tres meses de no perder. Nuestra fe es intacta en lo que se hace y en el grupo de jugadores que hemos conformado. Ahora, la evaluación en el juego anterior nosotros éramos X o Y, y como dije, lo que se estaba jugando eran tres puntos. Ganar acá es difícil, nos había costado, y los jugadores están de parabienes, porque se hizo un buen partido.

- ¿Cómo hizo la Liga para enfocarse en el juego y dejar un poco de lado el compromiso del jueves próximo?

- Cuando no logramos un resultado como fue en el partido anterior, que no estábamos jugando solos, sino contra un equipo importante de México y en la altura, y obvio, nosotros, igual que la afición, queríamos más e intentamos tener otro resultado. Como en los partidos que hemos empatado, el equipo ha tenido control de los juegos y ha creado opciones para ganar. Se nos fueron dos puntos en otro escenario que, para nosotros, pudo haber sido un punto de quiebre, como fue en el Saprissa. Ahora ganamos en una cancha donde había una sensación de no poder ganar en estos escenarios, que el trabajo no podía tener continuidad. Ganamos bien y nos vamos a la casa a reenfocar, esperando que el jueves (juego contra Pumas) podamos hacer un buen partido y buscar la clasificación, y después ir a Cartago para otro partido bravísimo.

- ¿Desconectó a Herediano al usar doble cinco?

- Es algo que pocas veces se ha practicado, pero en la medida en que los jugadores fueron entrando en el ritmo del partido, fuimos imponiendo más. Nos costó entrar en esa dinámica, y después el equipo empezó a fluir. Pudimos hacer superioridad en el medio del campo y producir situaciones de uno contra uno en los costados. Luego pasamos a otro formato con la entrada de Aarón Suárez y Joel Campbell.

- ¿Qué aspecto buscaron atacar del rival y cómo se siente usted?

- Estoy muy feliz, extremadamente feliz, porque antes del partido teníamos una serie de resultados de empates, y la única derrota que tuvimos después de terminar el torneo pasado fue en una serie internacional. Estamos convencidos de que debíamos hacer algo diferente para ganar acá, lo hicimos y ahora a pensar en el jueves.

Alexandre Guimaraes, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, le ganó tácticamente a Alexander Vargas, timonel de Herediano. (Albert Marin/Albert Marin)

- ¿Cree que Jason Lucumí está en su mejor rendimiento?

- En el torneo anterior, en Colombia, jugó muchos partidos, había que meterlo de a poquito porque traía un lastre del torneo pasado. Cuando un futbolista trae una serie de partidos acumulados, puede entrar más rápido en la dinámica de juego como la nuestra, y para él es importante anotar, pues eso le da más confianza.

- ¿Me puede dar un criterio del trabajo de Alejandro Bran?

- Planteamos una situación, era algo diferente en el mediocampo, y pensamos que con su dinámica y versatilidad para jugar por derecha o izquierda podía ayudar, y creo que lo hizo. Como a todos, le costó entrar en el partido, pero al hacerlo se le vio con mucha soltura. Encontró espacio para recibir la pelota desprotegido del rival y colaboró en la organización del medio campo y la cobertura de los extremos. Era un partido importante para él y debe estar muy contento.

(Canvas/La Nación)

