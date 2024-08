Wálter Centeno confiesa que se le exige solo a él de cara al duelo con Saprissa

El Club Sport Herediano y el técnico Wálter “Paté” Centeno se preparan para enfrentar a Saprissa en la quinta fecha del Torneo de Apertura 2024. El duelo se llevará a cabo este domingo 11 de agosto a las 6 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Con cinco puntos obtenidos de 12 disputados, los florenses son sétimos en el Torneo de Apertura 2024, por lo que tienen la urgencia de ganar para ascender a puestos de clasificación y, además, convencer a una afición incrédula que todavía no ve a su equipo jugar de forma fluida y contundente, lo cual les tiene preocupados.

¿Cómo analiza el compromiso ante Saprissa? Copiado!

Siempre es importante ganar, ya que da confianza. Creo que el rival viene de ganar también su partido internacional y estamos en un mundo de resultados. Es claro que los resultados prevalecen sobre todas las cosas. Es un partido importante, que motiva tanto a la prensa como a las dos aficiones y a los jugadores, quienes tienen la adrenalina al tope. Son equipos grandes, y los futbolistas van a experimentar sensaciones únicas al jugar este partido.

¿Cuánto ha cambiado el Herediano, del que ganó la Supercopa a Saprissa, al actual? Copiado!

Desde el enfrentamiento por la Supercopa, el equipo ha venido tomando ritmo. Llevamos como siete partidos, tanto de Concacaf como de campeonato nacional. Al inicio, nosotros veníamos de pretemporada y ellos estaban por finalizar su etapa de seis semanas. Por esa razón, se dijeron muchas cosas sobre el ritmo, pero ahora creo que estamos parejos en cuanto al ritmo de juego.

¿Siente en peligro su puesto en caso de un traspié? Copiado!

Todos los puestos de entrenadores en Costa Rica están en la misma situación. Si no se dan los resultados, se mete presión. Unos soportan la presión, otros no. Así es la vida del director técnico. En lo personal, soy consciente de esto, pero confío en los valores por los cuales he regido mi vida. Trato de no enfocarme en las cosas externas, mientras otros siempre quieren ver sangre.

¿Está satisfecho con el rendimiento de su equipo?

Todos los días me hacen las mismas preguntas, que tengo que jugar bien. Soy el único obligado a jugar bien, se me exige. Es lo que he dicho y quiero ser congruente con lo que digo. Nunca voy a estar satisfecho, nunca, ni en las victorias. El fútbol es de momentos. Vamos a esperar a ver qué sucede; vamos a continuar trabajando en el día a día, que es lo más importante, y al final veremos el balance general.

¿Cómo toma las críticas sobre el funcionamiento de su equipo? Copiado!

Somos conscientes de que tenemos cinco puntos y que no nos alcanza. Este equipo está para grandes cosas. Tiene jugadores muy buenos, un plantel muy amplio. Aún estamos buscando nuestro mejor nivel, tanto futbolístico como en la tabla. Creo que el partido del domingo puede servir mucho para ambos equipos. Puede marcar el comienzo de buenas cosas. Esperamos que sea para nosotros ese comienzo de buenas cosas.

Por lo mostrado en el campo, ¿siente algún conformismo entre sus jugadores? Copiado!

Cada quien tiene sus formas de ver las cosas. Desde la cancha, vemos al equipo trabajando todos los días y no me gusta andar en chismes. Todos los muchachos trabajan para buscar las soluciones en el día a día. Tengo confianza en el grupo, en su desempeño, en los entrenamientos y en los partidos.