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Tim Payne está casado con una costarricense: véala cantar el tema musical del fenómeno viral

Michelle Peters es una neozelandesa costarricense que está disfrutando al máximo ver lo que ha pasado con Tim Payne en las últimas horas

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Por Fanny Tayver Marín y La Nación / Argentina / GDA
Michelle Peters le ha explicado a Tim Payne cómo se vive el fútbol en Latinoamérica.
Michelle Peters le ha explicado a Tim Payne cómo se vive el fútbol en Latinoamérica. (Instagram Michelle Peters/Instagram Michelle Peters)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

La Nación / Argentina / GDA

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La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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