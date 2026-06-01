Tim Payne está casado con una costarricense: véala cantar el tema musical del fenómeno viral

Michelle Peters le ha explicado a Tim Payne cómo se vive el fútbol en Latinoamérica.

Que Tim Payne sea el jugador menos conocido del Mundial 2026 ahora ya tiene casi nada de cierto, principalmente entre los amantes de las redes sociales.

Si usted no posee ningún perfil, es factible que le resulte un completo extraño el futbolista cuya popularidad sigue disparándose.

El jugador que irá con Nueva Zelanda al Mundial 2026 no deja de ser noticia, menos ahora, que se sabe que tiene un vínculo directo con Costa Rica.

Tim Payne ya alcanza cifras de seguidores en Instagram como si se tratara de toda una celebridad y hasta el Inter Miami le dedicó una publicación, porque el equipo de Messi lo está esperando en Estados Unidos.

Cuando todo empezó lo seguían 4.715 personas en Instagram y a la hora de publicación de este artículo (domingo por la noche) esa cifra se agigantó a 3,6 millones.

El jugador del momento por su viralidad está casado con Michelle Peters Méndez, nacida en la ciudad neozelandesa de Lower Hutt, en Wellington; pero que posee cédula 9 en Costa Rica.

La suegra de Tim Payne es originaria de Cot, Oreamuno, Cartago. Y según el Tribunal Supremo de Elecciones, su domicilio está registrado en San Pedro.

Con sangre tica, la esposa de Tim Payne también se está volviendo viral. Ella se apuntó al impresionante efecto mediático que detonó el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como El Scarso, al hacerlo famoso en cuestión de pocas horas.

El fenómeno no se detiene y en Argentina hasta le crearon una cumbia que ya canta la propia Michelle Peters Méndez, tal y como ella misma lo publicó en Instagram.

La neozelandesa costarricense se filmó cantando No Payne, No Gain, como bautizaron ese tema musical en español que nació en Argentina y ya le da la vuelta al mundo.

La neozelandesa costarricense Michelle Peters se grabó cantando el tema 'No Payne No Gain'. (Instagram Michelle Peters/Instagram Michelle Peters)

En una publicación cargada de complicidad, Peters agradeció a la comunidad digital por el fenómeno generado a partir de la iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini.

“Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios”, expresó la joven a través de su cuenta de Instagram al referirse a “No Payne, No Gain”, la cumbia para el jugador.

Este nombre se debe al juego de palabras con la frase “no pain, no gain”, lo que se traduce como “sin dolor no hay ganancia”.

Con un tono distendido, la pareja del zaguero admitió que el futbolista aún intenta comprender la particular idiosincrasia de la región y recordó que ella es de Costa Rica.

“Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”. Luego, agradeció formalmente a los usuarios: “Gracias por adoptarlo Latam y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”.

Michelle Peters está orgullosa de ver a su esposo Tim Payne siendo sensación de cara al Mundial 2026. (Instagram Michelle Peters/Instagram Michelle Peters)

Además, reconoció el trabajo del creador de contenido @che_soyjuan, a quien señaló como el artífice de la “joya de canción” que musicaliza la campaña.

Michelle Peters se desempeña profesionalmente como fotógrafa, mantiene un perfil reservado sobre su pareja en redes y apenas comparte algunos fragmentos del día a día.

Pero, por el impacto viral que tuvo la campaña del influencer argentino, la vida de Tim Payne y su esposa se transformó radicalmente; mientras él se prepara para el debut mundialista ante Irán el 15 de junio, ella se convirtió en una pieza clave para gestionar la inmensa repercusión mediática.

La letra y el tema completo de Tim Payne

No será la copa de Yamal,

Como mi abuelo decía:

“¡Ojo con Tim Payne en el Mundial!”,

Es el nuevo Di María,

Yo lo banco, yo lo aliento,

Lo sigo desde Cemento,

Con Tim Payne desde la cuna hasta al cajón,

Sos un crack con mucha altura,

te aplaudo en cada murra,

en los centros a la olla,

y en los quiebres de cintura,

No Payne, No Gain,

No Payne, No Gain,

“El Tim de la gente”,

Es el verdadero rey,

No Payne, No Gain,

No Payne, No Gain,

Y en cada partido,

siempre yo te seguiré.